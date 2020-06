Anche se la Federal Reserve (Fed), a partire dal suo chairman Jerome Powell, continua a sostenere che i tassi d'interesse in negativo sono lo strumento più debole tra quelli disponibili, per la Fed di St. Louis (una delle dodici banche regionali che compongono il sistema dell'istituto centrale di Washington) portare il costo del denaro sotto allo zero potrebbe servire visto che non è certo che quanto messo in campo finora sia sufficiente per gestire l'impatto sull'economia dell'epidemia di coronavirus. Yi Wen, assistant vice president, e Brian Reinbold, ricercatore associato, affermano infatti che sarà necessaria una politica fiscale e monetaria aggressiva per riportare l'economia Usa sul trend di crescita. La risposta fiscale di oltre 2.000 miliardi di dollari di spesa e il programma d'acquisto di asset della Fed che ha portato il suo bilancio oltre quota 7.000 miliardi potrebbero non bastare, secondo Yi e Reinbold. "Una politica aggressiva implica che gli Stati Uniti dovranno prendere in considerazione tassi d'interesse negativi e spese pubbliche aggressive, come gli investimenti in infrastrutture", hanno aggiunto.

