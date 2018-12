Nomura saluta il 2018 con una previsione che lascia poco spazio alle interpretazioni "l'economia globale e' ormai su un percorso irreversibile di contrazione". Un ciclo espansivo e' sempre figlio di uno recessivo e termina quando il credito inizia a ridursi facendo entrare nuovamente l'economia in una fase recessiva. Secondo Nomura quella che stiamo sperimentando adesso e' l'ultima fase dell'espansione del credito, quindi dopo questa non potra' che esserci una contrazione, magari preceduta da una fase di movimento laterale. Visto che questa analisi viene resa nota oggi, in contemporanea con dati in uscita dalla Cina poco confortanti, vale la pena di prenderla in attenta considerazione (il Pmi manifatturiero cinese e' sceso a 49,4 punti a dicembre, il livello piu' basso dall'inizio del 2016, sotto la soglia dei 50 punti che separa contrazione da espansione. In discesa i nuovi ordini sia interni che relativi all'export). Matsuzawa, analista di Nomura non si aspetta comunque una decrescita rapida, ma una prima fase di rallentamento nella parte iniziale del 2019, un tentativo di rimbalzo fino alla meta' del 2020. Anche in un report di Deutche Bank si ritiene la possibilita' di una recessione nei prossimi 12 mesi "molto bassa", ma oltre quell'orizzonte potrebbero sorgere problemi. E Bank of America Merrill Lynch concorda, nel 2019 potremmo scamparla ma il 2020 e' a rischio. Gli Stati e le Banche centrali hanno poche munizioni a loro disposizione per contrastare una potenziale recessione visto che il debito e i deficit restano alti, mentre i tassi sono ancora bassi in molte delle principali aree del mondo. Ritorna quindi fuori l'idea che la recessione potrebbe essere figlia di un restringimento del credito. Gli Usa sono quelli, tra i paesi "evoluti" che sono cresciuti di piu' negli ultimi anni, e infatti anche i primi che hanno dovuto alzare i tassi per evitare una crescita fuori controllo dell'inflazione. Ma da questo sasso lanciato nello stagno si sono propagate onde che hanno gia' avuto effetti indesiderati su spiagge distanti, ad esempio il rafforzamento del dollaro ha messo in difficolta' molte economie dei paesi emergenti (che in passato si erano indebitate in dollari a tassi risibili e che ora vedono crescere il costo del loro debito). Gli esperti di Nomura hanno anche fornito un grafico a prova delle loro ipotesi: il ciclo del credito dura una decina d'anni e quindi e' ormai esaurito. La piu' recente fase di espansione e' nata nel giugno 2009, e' diventata matura a fine del 2015, in corrispondenza con il primo dei rialzi dei tassi della Fed, e ha dato recentemente segnali di esaurimento con il calo dei mercati azionari. Una vera e propria recessione potrebbe iniziare nella seconda meta' del 2020 ma i mercati finanziari anticipano questi eventi di alcuni mesi, quindi i recenti cali delle borse sarebbero le prime avvisaglie. Tra i motivi che potrebbero accelerare la crisi c'e' il prezzo del greggio: ulteriori cali rischiano di mettere in crisi le aziende Usa del settore e di portare a bancarotte con gli inevitabili effetti sul credito. Anche il settore dei semiconduttori e' da guardare con attenzione, dal momento che un allentamento della domanda sembra possibile/probabile. La Semiconductor Industry Association (SIA) ha calcolato vendite di semiconduttori nel mondo in crescita del 12,7% a/a a 41,8 miliardi di dollari a ottobre. La crescita mostra comunque un rallentamento negli ultimi mesi, come indicato dal presidente e CEO della stessa SIA John Neuffer. SIA prevede nel 2018 vendite di semiconduttori globali a 477,9 miliardi di dollari, in crescita del 15,9% sul dato del 2017, su nuovi record. Nel 2019 il ritmo delle vendite dovrebbe invece moderarsi con un incremento stimato al 2,6 per cento. A fine ottobre l'austriaca ASM (concorrente di STM) ha ipotizzato per il quarto trimestre ricavi tra i 570 e i 610 milioni di dollari ma le stime sui margini sono state giudicate deludenti dal mercato. Lo Stoxx Europe semiconductor index ha perso il 35% del suo valore dai 4299 punti giugno e il 21% nell'intero 2018. La guerra dei dazi Usa Cina ha messo in crisi il settore dell'auto, che insieme a quello degli smartphone e' un altro grande consumatore di chip (rappresenta il 30% delle vendite per STM e poco piu' per Infineon).