Jerome Powell martedì ha dichiarato che l'outlook per l'economia Usa è diventato più nuvoloso da inizio maggio, con crescenti incertezze su commercio e crescita globali che hanno indotto l'istituto centrale di Washington a rivedere la sua prossima mossa sui tassi d'interesse. Parlando al Council on Foreign Relations di New York, Powell ha sottolineato come la Fed stia valutando se queste incertezze continueranno a pesare sull'outlook e possano richiedere un intervento. Se in occasione del meeting del Fomc di 18-19 giugno, Powell aveva lasciato di fatto la porta aperta a un taglio dei tassi, martedì il chairman della Fed ha invece indicato che non c'è la certezza che una riduzione venga effettivamente decisa. Powell si è limitato a dire che la Fed monitorerà attentamente i dati in arrivo e sarà pronta ad "agire in modo appropriato per sostenere l'espansione". Powell ha però enfatizzato come non saranno le pressioni politiche a spingere verso un taglio dei tassi. "La Fed è isolata dalle pressioni politiche di breve periodo, in quella che viene spesso definita come la nostra indipendenza", ha spiegato. "Il Congresso ha scelto di isolare la Fed in questo modo perché ha visto il danno che si verifica spesso quando la politica monetaria si piega a interessi politici di breve termine. Le banche centrali nelle principali democrazie di tutto il mondo hanno una simile indipendenza", ha aggiunto.

(RR - www.ftaonline.com)