Petroliferi in rosso, il greggio arretra dai massimi da fine gennaio toccati ieri pomeriggio. Il coronavirus continua a porre incognite sull'economia cinese (e di conseguenza globale). Secondo Reuters oltre due dozzine tra fiere e incontri sono stati rinviati, e con loro possibili contratti per miliardi di dollari. Nonostante il rallentamento dei nuovi contagi (ieri sotto i 2mila per la prima volta da gennaio) si è registrato il decesso di Liu Zhiming, direttore dell'ospedale Wuhan Wuchang. Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha dichiarato che l'economia del Paese è in emergenza, Singapore ha annunciato sostegni all'economia per 4,5 miliardi di dollari, Hong Kong incrementerà quelli attuali. Singapore Airlines ha annunciato un taglio dei voli fino a maggio. I future aprile segnano per il Brent 56,50 $/barile (da 57,70 circa), per il WTI 51,35 $/barile (da 52,60 circa). Tenaris -1,7%, Saipem -1,3%, Eni -1,3%.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)