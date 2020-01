Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Ancora forti vendite sui petrolio nei mercati internazionali. Il future sul *Brent *cede sull'Ice il 2,14% del proprio valore e si riporta a 58,4 dollari al barile mentre il derivato sul *WTI *passa di mano a 52,09 dollari al barile con uno svantaggio sul riferimento di 2,38 punti percentuali.

A pesare sui listini contribuiscono ancora i timori collegati alla diffusione del *coronavirus *cinese, confermato tra l'altro in India e sospettato in Italia a bordo di una nave Costa Crociera bloccata a Civitavecchia per accertamenti su due passeggeri cittadini di Macao. L'ultimo report della Commissione Nazionale per la Salute cinese (NHC) riporta di 7.711 e 170 morti per il Coronavirus, la Russia ha deciso di chiudere i confini con la Repubblica Popolare per precauzione e le imprese stanno già "adattando" le proprie attività e riducendo i contatti con la seconda economia del Mondo.

Va segnalato anche il dato preliminare della crescita del Pil statunitense postosi nel quarto trimestre 2019 in linea con le attese al 2,1%, ma al termine di un anno che avrebbe visto la crescita rallentare su livelli più bassi degli ultimi tre anni mentre flettono gli investimenti delle imprese.

