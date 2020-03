Per il petrolio oggi è un rimbalzo consistente, ma parziale dopo il crollo di ieri. Il future sul Brent guadagna il 5,34% e si porta a 36,3 dollari al barile, mentre il derivato sul *WTI *passa di mano a 33,24 dollari con un vantaggio di 6,34 punti percentuali sul riferimento.

Ieri gli affondi nel caso del WTI avevano toccato minimi a 27,35 dollari, perdite del 20-30 per cento, avevano mostrato livelli che non si vedevano da oltre 10 anni e percentuali di calo che non si registravano dal 1991.

*Ma cosa ha causato questa debacle?

*Lo scoppio di *una sorta di guerra tra alleati *alla fine della scorsa settimana.

L'Opec, e in primis l'Arabia Saudita, avevano nuovi tagli coordinati della produzione di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno, dei quali un milione in carico all'Opec stessa e 500 mila barili in carico agli alleati dell'Opec+ *(in primis la *Russia).

Proposta alla fine bocciata da Mosca.

In pratica il terzo produttore mondiale di petrolio, la Russia, ha posto un deciso "niet" al secondo produttore del globo, l'Arabia Saudita. La risposta di Riyad, inattesa e decisa, potrebbe ora mettere nei guai il primo produttore del mondo, gli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno accresciuto enormemente la propria produzione di idrocarburi senza mai rinunciare a quote di output per difendere i prezzi in un mondo caratterizzato dalla sovraccapacità produttiva *e dalle *crescenti pressioni ambientali.

E' toccato sempre all'Opec+, sotto le sferzanti critiche del presidente Usa Donald Trump, promuovere tagli produttivi a difesa dei prezzi, quindi anche di un'inflazione globale e statunitense che indirettamente ha puntellato la posizione sempre più cautamente restrittiva della Fed.

L'Arabia Saudita

Già nell'aprile del 2018 Trump accusava l'Opec di mantenere artificiosamente alti i prezzi del greggio definendo inaccettabile la loro politica. *Riyad *però controlla circa il 18% delle riserve provate mondiali di petrolio, una ricchezza al servizio di una popolazione di 33 milioni di abitanti appena, per il resto dipendenti dall'estero per tutto, dal cibo all'acqua.

Gli idrocarburi rappresentano per l'Arabia Saudita *almeno il 50% del Pil *e circa il 70% dell'export, tanto che il *precedente braccio di ferro con Washington *sui prezzi del greggio si era dimostrato sostanzialmente perdente perché Riyad tanto dipendente dal greggio non sembrava potere reggere a lungo il calo delle entrate da esso derivanti.

Si cominciavano persino a tagliare i privilegi dei dipendenti pubblici, a minare la fiducia nelle gerarchie ferree di una monarchia assoluta e teocratica.

Inaccetabile, allora, ma nuovamente necessario oggi.

Riyad *ha infatti deciso di riproporre al mondo e a Mosca l'arma di cui sola dispone nel mondo, ossia *la capacità di estrarre petrolio a 25-27 dollari al barile senza perderci, un costo tanto basso da essere ineguagliabile sia a Mosca che, tanto meno, a Washington, dove già le attuali quotazioni del greggio rischiano di cacciare fuori mercato nel territorio dell'insostenibilità economica lo *shale oil *e con esso il sogno dell'indipendenza energetica vigorosamente sostenuto dai tempi di Obama.

L'Arabia Saudita ha annunciato dunque sabato scorso, all'indomani del fallimento del meeting a Vienna con la Russia e gli altri alleati del'Opec+,* massicci sconti sui prezzi ufficiali di vendita del greggio per aprile e ha lasciato trapelare (su Reuters) *l'intenzione di aumentare la produzione oltre i 10 milioni di barili al giorno dagli attuali 9,7 milioni di barili.

Sulla carta potrebbe arrivare a 12,5 milioni di barili al giorno che possono essere prodotti, come detto, a costi imbattibili sul resto del Pianeta.

La reazione dei mercati e il coronavirus

Che il greggio perdesse il 20-30 per cento del proprio valore e precipitasse nell'intorno dei 30 dollari (che solo la stessa Arabia Saudita può permettersi in termini concreti di sostenibilità economica) non può sorprendere; ma necessariamente, al di là dei prevedibili recuperi di oggi, impone delle considerazioni globali.

Il prezzo del petrolio è stato impattato dal *coronavirus *che ha colpito la produzione cinese, la produzione della fabbrica del mondo che ha iniziato a zoppicare e quindi a chiedere sempre meno petrolio per spedire le proprie merci nel mondo sui container delle grandi navi che sostengono la globalizzazione.

Beijing *era già stata duramente colpita dai difficili negoziati con Washington nell'ambito della *guerra dei dazi e ora si trovava colpita nel cuore del proprio modello economico, un modello alle prime prove di modernizzazione verso una società dei consumi e vitalmente ancorato alla propria capacità manifatturiera.

Uno *shock della catena di fornitura *che ovviamente si è rivelato globale, perché le maggiori multinazionali producono lì da decenni e si trovano all'improvviso costrette a gestire a distanza impianti a ridottissima e a volte azzerata capacità di produzione.

Il *caso della Foxconn, *che realizza gli iphone di Apple e ha dovuto segare la produzione con effetti anche per il colosso californiano rivolgendosi poi anche alla produzione di mascherine è più che emblematico.

Uno shock bidimensionale

A poco servirà nel breve discutere di reshoring *(rinazionalizzazione della produzione anche grazie alla robotica che costa persino meno della manodopera cinese) o di *IoT *o *Industria 4.0.

Lo shock delle forniture cinesi verso resto del mondo, uno shock sul fronte dell'offerta, vede infatti già in questi giorni un parallelo e non meno grave shock sul fronte della domanda *nell'Occidente democratico.

Il diffondersi dell'epidemia *Covid-19 inevitabilmente ha e avrà crescenti impatti sui consumi *chiudendo la catena di una crisi che più che i conflitti iracheni o l'11 settembre ricorda la *crisi petrolifera degli anni Settanta.

Che si tornasse dunque a parlare di Arabia Saudita e prezzi del petrolio è forse inevitabile, non anche soltanto per il ruolo chiave che il prezzo del greggio ha nella struttura dei prezzi e dunque nell'*armamentario delle banche centrali *che ancora una volta vengono chiamate a salvare l'economia globale.

Il petrolio *in un'economia ancora troppo globale per rinunciare ai tanker portacontainer e al tempo stesso troppo minacciata dal cambiamento climatico per difendere un sistema economico a elevata intensità di carbonio per un periodo troppo lungo, *rimane il perno del sistema.

Proprio l'*ancoraggio dell'oro nero all'economia reale *rivela però *i forti limiti che l'azione delle banche centrali potrebbe mostrare *in un contesto di tassi già quasi azzerati e condizionato non da tematiche finanziarie, ma squisitamente economiche.

La rottura delle supply chain e la loro riprogettazione si dovrà per forza di cosa combattere con le politiche fiscali, con investimenti infrastrutturali anticiclici: i policy maker che finora hanno potuto contare sul salvagente monetario ne sono consapevoli.

Sanno già che questo comporterà necessariamente quel *multilateralismo *al quale ci costringe anche la lotta al virus.

Abbiamo ancora bisogno della produzione cinese e del petrolio saudita, domani forse le cose cambieranno, ma il domani, senza scelte condivise e coordinate oggi, potrebbe essere assai peggiore delle nostre previsioni. Le stanze dei bottoni sono avvertite.

(GD - www.ftaonline.com)