Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Petrolio Wti resta affossato sui minimi da oltre un anno. Le quotazioni del greggio risentono fortemente della contrazione della domanda, determinata dal rallentamento della crescita dell'economia cinese, principale driver della domanda energetica globale. I prezzi ora tentano di restare aggrappati a quota 50, con i principali oscillatori tecnici che si mantengono in zona di eccesso di ribasso (ipervenduto). Eventuali reazioni dai livelli attuali dovranno tuttavia spingersi ben oltre area 55 per risultare convincenti, allentando così la morsa dei venditori. Movimenti fino a questo livello, dove transita la trend line disegnata dai minimi di dicembre, violata a gennaio, potrebbero infatti dimostrarsi non risolutivi per la cancellazione del pesante segnale ribassista. Lo scenario grafico di fondo subirebbe un nuovo peggioramento nel caso di discese sotto area 49 circa, trend line che sale dai bottom del 2016 e riferimento strategico in ottica temporale più ampia.

(CC - www.ftaonline.com)