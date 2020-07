Piaggio -2,2% annulla il rialzo di ieri nonostante i report positivi di alcuni importanti broker come Equita, Fidentiis e Intesa Sanpaolo: tutti e tre hanno migliorato i target sul titolo in scia ai dati del primo semestre. I ricavi sono scesi a 600,1 milioni di euro (-26,5%), l'EBITDA a 83,1 milioni di euro (da 134,3 milioni) con EBITDA margin al 13,8% (da 16,4%), l'utile netto a 9,1 milioni di euro (da 34,6 milioni). I profitti hanno superato le attese degli analisti (tra i 6 e i 7 milioni). Il management non ha indicato la guidance 2020 dato che "la formulazione di previsioni per l'esercizio resta comunque complessa in quanto dipende, tra l'altro, dall'evoluzione della pandemia e dagli effetti nei prossimi mesi delle misure pubbliche nel frattempo implementate e da implementare nei paesi in cui il Gruppo è presente". In ogni caso " i risultati al 30 giugno dimostrano in modo chiaro ed efficace la capacità di resilienza e di incisività del Gruppo Piaggio nella risposta alla crisi che ha colpito l'economia mondiale". Il cda, "considerata l'attuale situazione macroeconomica ed i relativi possibili impatti sui risultati del Gruppo, ha deliberato di rinviare la decisione relativa alla distribuzione di un acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 in occasione dell'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, con eventuale pagamento nel mese di novembre 2020".

