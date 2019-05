Piaggio&C, +3,5% a 2,6940 euro, accelera e tocca i massimi da gennaio 2018. Banca IMI conferma la raccomandazione buy e incrementa il target da 2,60 a 3,20 euro. Gli analisti hanno migliorato la stima dell'utile per azione adjusted dal 7,7% in scia alla la pubblicazione ieri di buoni risultati del primo trimestre 2019: ricavi a 346,2 milioni di euro, in crescita del 10,8% a/a; margine lordo industriale 103,9 milioni di euro, in crescita del 7,5%; EBITDA a 49,5 milioni di euro, in crescita del 14,5% a/a, con EBITDA margin al 14,3% (13,8% nel primo trimestre 2018); EBIT a 20,7 milioni di euro, in crescita del 42,6% a/a; utile netto a 7,8 milioni di euro, in crescita del 97,7% a/a (4 milioni nel primo trimestre 2018). Nei primi tre mesi del 2019 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 140.400 veicoli, in crescita dell'8,2% a/a. Ottime indicazioni sono giunte anche in conference call: il CFO Simone Montanari ha affermato che il consensus sui ricavi 2019 (attualmente a 1,48 miliardi di euro) potrebbe essere "un pò" alzato, mentre quello sull'EBITDA potrebbe migliorare dagli attuali 215 a 220 milioni circa.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)