Piazza Affari accelera al ribasso e spread balza in avanti: BCE delude i mercati. FTSE MIB -9,2%.

Il FTSE MIB segna -9,2%, il FTSE Italia All-Share -9,0%, il FTSE Italia Mid Cap -7,9%, il FTSE Italia STAR -8,7%.

La BCE ha lasciato invariati i tassi ufficiali ma ha varato un QE da 120 miliardi di euro entro la fine dell'anno, misure addizionali di rifinanziamento di lungo termine (LTRO) fino alle operazioni TLTRO III previste il prossimo giugno 2020: termini notevolmente favorevoli saranno applicati per il periodo tra giugno 2020 e giugno 2021 a tutte le operazioni TLTRO in circolazione durante il medesimo periodo.

BTP e spread in forte peggioramento. Il rendimento del decennale segna 1,59% (chiusura precedente a 1,24%), lo spread sul Bund segna 232 bp (da 200) (dati MTS).

Mercati azionari europei in crisi: Euro Stoxx 50 -10,2%, FTSE 100 -9,2%, DAX -9,6%, CAC 40 -10,2%, IBEX 35 -10,4%.

Circa mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street (fino al 30 marzo avvio contrattazioni anticipato alle 14:30): S&P 500 -7,7%, NASDAQ Composite -6,7%, Dow Jones Industrial -8,6%.

Sotto pressione i concessionari autostradali Atlantia -16,2% e ASTM -11,1%, e con loro Autogrill -18,0%:* l'inasprimento delle restrizioni implica un'ulteriore diminuzione del traffico autostradale e in aeroporti e stazioni ferroviarie. Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. In Europa è presente in 21 aeroporti, 520 aree di servizio, 139 stazioni ferroviarie e 87 tra città, fiere, musei e centri commerciali.

Amplifon -11,4% a 17,95 euro. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione hold sul titolo ma riduce il target da 23,00 a 18,50 euro. Gli analisti hanno tagliato del 14% le stime sull'utile per azione 2020: sulle prospettive pesano le misure straordinarie adottate dal governo italiano, misure che impongono la chiusura per due settimane dei negozi tranne alimentari e farmacie.

Netto calo per CNH Industrial -9,0%: il gruppo ha comunicato "che chiuderà provvisoriamente le sedi produttive in Italia dove necessario, impiegando la sospensione dalle attività per adottare misure di sicurezza addizionali. Questi protocolli saranno applicati in tutti gli stabilimenti di CNH Industrial, qualora le condizioni lo richiedessero".

In forte ribasso anche Juventus FC -9,9%. Ieri sera il club bianconero ha comunicato che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Si tratta del primo caso di contagio tra i calciatori di Serie A. Juventus ha attivato "tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Salini Impregilo -10,3% a 0,8275 euro. Banca Akros ha peggiorato la raccomandazione sul titolo da accumulate a neutral e ridotto il target da 2,20 a 1,50 euro. Pubblicati ieri a mercato chiuso i risultati 2019: ricavi pari a € 5.331,2 milioni rispetto ai ricavi del 2018 pari a € 5.414,4 milioni; risultato netto adjusted attribuibile ai soci della controllante a 5,0 milioni di euro da 177,6 nel 2018.

Netto calo per Falck Renewables -18,6% che stamattina ha comunicato i dati 2019 e il Piano Industriale 2020-2025. Lo scorso esercizio va in archivio con risultati in crescita e migliori rispetto alle attese degli analisti. Sotto il consensus invece la guidance 2020: EBITDA nell'intervallo tra 196 e 206 milioni di euro (consensus 209) e risultato netto di competenza del gruppo nell'intervallo tra 40 e 44 milioni di euro (consensus 45). Inoltre il management si riserva di aggiornare l'evoluzione prevedibile della gestione e la guidance, qualora la "crisi Coronavirus (o Covid-19)" dovesse generare degli impatti materiali sugli indicatori economici e finanziari del Gruppo.

Brunello Cucinelli -3,3% prova a limitare i danni con i dati 2019: ricavi netti a 607,8 milioni di Euro, +9,9% a cambi correnti (+8,6% a cambi costanti) rispetto ai 553,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2018; EBITDA pari a 106,1 milioni di Euro, in crescita del +11,5%; Utile netto normalizzato pari a 49,3 milioni di Euro, in aumento del +7,1%; dividendo proposto pari a 0,35 euro per azione (da 0,30 l'anno scorso). Il gruppo del cachemire prevede un primo trimestre con crescita zero rispetto allo stesso periodo del 2018: questo a causa del forte impatto dell'emergenza coronavirus nel mese di marzo. Gennaio e febbraio avevano fatto registrare un andamento in forte crescita.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)