Piazza Affari azzera le perdite dopo l'intervento della Fed. FTSE MIB -0,2%.

Il FTSE MIB segna -0,2%, il FTSE Italia All-Share -0,3%, il FTSE Italia Mid Cap -2,3%, il FTSE Italia STAR -1,2%.

BTP e spread incerti. Il rendimento del decennale segna 1,62% (chiusura precedente a 1,63%), lo spread sul Bund 199 bp (da 194) (dati MTS).

Mercati azionari europei sopra i minimi della mattinata: Euro Stoxx 50 -1,5%, FTSE 100 -2,8%, DAX -1,6%, CAC 40 -1,6%, IBEX 35 -2,7%.

Circa mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street (fino al 30 marzo avvio contrattazioni anticipato alle 14:30): S&P 500 -1,4%, NASDAQ Composite -0,3%, Dow Jones Industrial -1,3%.

La Federal Reserve statunitense ha annunciato nuovi interventi nell'ambito del proprio mandato sulla promozione del massimo impiego e della stabilità dei prezzi e del sistema finanziario. In particolare il FOMC (Federal Open Market Committee) acquisterà titoli del Tesoro Usa e asset garantiti da mutui (MBS) nell'ammontare necessario al supporto del corretto funzionamento e della effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia e all'allargamento delle condizioni finanziarie. Diventano dunque potenzialmente illimitati gli acquisti del quantitative easing della banca centrale statunitense, che in precedenza aveva annunciato interventi da 700 miliardi di dollari. Il FOMC includerà negli acquisti titoli garantiti da mutui commerciali.

C'e' molta attesa anche per la approvazione di un pacchetto di misure da 1600 miliardi di dollari a sostegno di famiglie ed imprese da parte del Senato. La speaker della Camera Nancy Pelosi, del partito Democratico, ha detto infatti che e il suo partito presentera' alla Camera una sua proposta di legge.

Massiccia flessione per CNH Industrial -12,1% dopo la sospensione per due settimane delle attività di assemblaggio in Europa e la notizia di stamattina del cambio al vertice: il CEO Hubertus Mühlhäuser ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato e il cda ha nominato al suo posto "pro tempore" la presidente del board Suzanne Heywood.

Sotto pressione il settore automotive con FCA -4,0%, Ferrari -4,8%, Pirelli -2,4%. Le vendite insistono soprattutto su Brembo -9,7% dopo che il cda ha comunicato venerdì a mercato chiuso di aver preso la decisione di sospendere la delibera di distribuzione del dividendo sugli utili 2019 già approvata il 9 marzo (0,22 euro per azione) e di proporre all'assemblea del 23 aprile di riportare a nuovo l'utile dello scorso esercizio. La decisione è stata motivata dall'esigenza di "sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari" dell'emergenza coronavirus. Il cda si riserva di proporre eventualmente un dividendo quando la situazione si sarà normalizzata. Quello che è certo, secondo il board, è che il COVID-19 si sta evolvendo rapidamente ed è difficile esprimere previsioni quantitative circa gli impatti "sui risultati economico-finanziari del Gruppo, ma si presume saranno di entità significativa nei primi trimestri del 2020".

Alta volatilità per Atlantia (al momento -3,3%) che parte in netto calo dopo i dati sul traffico autostradale, per poi balzare in avanti con sospensione per eccesso di rialzo e quindi nuovo affondo. La controllata Autostrade per l'Italia sabato ha comunicato che nella settimana dal 9 al 15 marzo il calo del traffico "è arrivato a quota 56,3%, con punte giornaliere di oltre l'84%. Si tratta della flessione dei transiti in assoluto più importante nella storia della società, nel periodo sia pubblico che privato".

Molto bene Nexi +8,3% a 10,00 euro. Banca Akros ha migliorato la raccomandazione sul titolo da neutral a buy con target che scende da 13,80 a 13,00 euro.

DiaSorin +5,2% in ottima forma dopo che il CorrierEconomia ha scritto oggi che il gruppo potrebbe produrre nel mese di aprile 300mila test Covid-19, di cui 100mila per il mercato italiano, con un taglio del 25% dei prezzi alla luce dell'emergenza attuale. Lo scorso 10 marzo DiaSorin ha comunicato di aver completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia, gli studi necessari per supportare l'approvazione CE e FDA di un innovativo test molecolare per l'identificazione rapida del Covid-19. Venerdì scorso l'annuncio dell'autorizzazione all'uso di emergenza del test Simplexa da parte della Food and Drug Administration americana.

Salini Impregilo, +5,1% a 1,1070 euro, guadagna ulteriore terreno dopo il rimbalzo della scorsa settimana (+80% circa dal minimo pluriennale toccato lunedì a 0,65 euro). Il titolo approfitta ancora dell'annuncio della finalizzazione da parte di Astaldi (+4,4%) della cessione a Ictas delle proprie quote nell'asset relativo alla concessione per la realizzazione e gestione della Northern Marmara Highway (il "Terzo Ponte" sul Bosforo), in Turchia. Salini Impregilo dovrebbe finalizzare l'acquisizione di Astaldi entro metà 2020. Inoltre venerdì il gruppo ha comunicato di essere stato inserito nella short list del progetto A303 Amesbury and Berwick Down, del valore di circa 1,6 miliardi di sterline (1,8 miliardi di euro). Il progetto, che verrà assegnato nei primi mesi del 2021, prevede la realizzazione di una strada a doppia carreggiata per salvare dal traffico Stonehenge, il più importante sito archeologico del Regno Unito.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: nell'eurozona alle 16:00 indice fiducia consumatori.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)