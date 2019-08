Piazza Affari e BTP accelerano al ribasso su crisi governo e ipotesi voto anticipato. FTSE MIB -2,48%.

Mercati azionari europei negativi. Wall Street in rosso: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -1,0%, NASDAQ Composite -1,3%, Dow Jones Industrial -0,9%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -2,48%, il FTSE Italia All-Share a -2,49%, il FTSE Italia Mid Cap a -2,70%, il FTSE Italia STAR a -1,63%.

Forte pressione in vendita sui BTP, balza lo spread. Il rendimento del decennale segna 1,84% (chiusura precedente a 1,56%), lo spread sul Bund 241 bp (da 211) (dati MTS). Salvini ha aperto ufficialmente la crisi di governo e indicato la strada delle elezioni anticipate (tra metà e fine ottobre le date possibili). La Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, chiedendo di metterla ai voti quanto prima. Ricordiamo anche che oggi l'agenzia Fitch comunicherà l'esito della revisione periodica del rating dell'Italia.

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA il Bureau of Labor Statistics ha comunicato che a luglio *l'indice dei prezzi alla produzione ha fatto segnare +0,2% m/m e +1,7% a/a (precedenti +0,1% e +1,7%, consensus +0,2% e +1,7%). L'indice "core" ha fatto segnare -0,1% m/m e +2,1% a/a (precedenti +0,3% e +2,3%, consensus +0,2% e +2,4%).

Secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Office for National Statistics (l'ente statistico di Londra), nel secondo trimestre 2019 il Pil del Regno Unito ha registrato una crescita dell'1,2% annuo, in rallentamento rispetto all'1,8% dei primi tre mesi (1,4% nel quarto trimestre 2018) e contro l'1,4% del consensus. Su base sequenziale l'economia britannica ha invece registrato un declino dello 0,2% contro il precedente progresso dello 0,5% (0,2% l'incremento degli ultimi tre mesi dello scorso anno) e la lettura invariata attesa dagli economisti. In giugno il Pil della Gran Bretagna è rimasto invariato su base mensile, contro il progresso dello 0,3% di maggio (0,4% il calo di aprile) e contro l'incremento dello 0,1% del consensus. Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) ha stimato allo 0,2% l'espansione sequenziale del Pil della Gran Bretagna nel terzo trimestre contro il declino dello 0,2% segnato nel periodo marzo-giugno. In precedenza, infatti, l'Office for National Statistics (l'ente statistico di Londra) aveva comunicato la prima contrazione per l'economia britannica dal quarto trimestre 2012.