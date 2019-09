Piazza Affari e BTP in buona forma su prospettiva Conte-bis. FTSE MIB +0,61%.

Mercati azionari europei in verde. Wall Street chiusa per festività (Labor Day), ma i future sui principali indici USA sono attivi e in leggero calo: S&P 500 -0,4%, Nasdaq 100 -0,4%, Dow Jones Industrial -0,4%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,61%, il FTSE Italia All-Share a +0,59%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,43%, il FTSE Italia STAR a +0,37%.

BTP positivi, spread in deciso calo. Il rendimento del decennale segna 0,97% (chiusura precedente a 1,03%), lo spread sul Bund segna 167 bp (da 174) (dati MTS). Il mercato apprezza l'ipotesi di formazione del governo Conte-bis a maggioranza PD-M5S: tra domani e dopodomani potrebbe essere annunciata la squadra dell'esecutivo.

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che secondo gli studi pubblicati da Markit, le condizioni operative del settore manifatturiero dell'eurozona continuano a peggiorare, seppur in lieve crescita dal valore più basso in sei anni e mezzo di luglio. L'indice finale PMI manifatturiero dell'eurozona di agosto aumenta da 46,5 di luglio sino a raggiungere 47, il secondo valore più basso da aprile 2013. Fonti sentite da Reuters riferiscono che l'Italia dovrebbe chiudere il 2019 con un indebitamento netto all'1,9% del Pil anziché al 2,04% indicato lo scorso luglio, mentre il deficit 2020 è visto all'1,6% e comprende l'aumento dell'IVA da 23,1 miliardi di euro in programma dal prossimo gennaio. Lo scorso aprile il ministero dell'Economia aveva fissato un obiettivo di deficit al 2,4% quest'anno e al 2,1% il prossimo. Il target del 2020 sarà fissato dal nuovo governo entro il 27 settembre, termine per il varo della Nota di aggiornamento al Def. PD e M5S intendono negoziare con le autorità europee al fine di ottenere l'ok all'aumento del deficit l'anno prossimo.