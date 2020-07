Piazza Affari in calo. BTP e spread in lieve miglioramento. Il rendimento del decennale segna 1,23% (chiusura precedente a 1,25%), lo spread sul Bund 166 bp (da 168) (dati MTS).

Piazza Affari in calo. Atlantia positiva in attesa del CdM. STM in rosso. FTSE MIB -1,3%.

Il FTSE MIB segna -1,3%, il FTSE Italia All-Share -1,4%, il FTSE Italia Mid Cap -1,5%, il FTSE Italia STAR -1,3%.

Mercati azionari europei forte calo: EURO STOXX 50 -2,0%, FTSE 100 -1,2%, DAX -2,0%, CAC 40 -2,2%, IBEX 35 -1,7%.

Future sugli indici azionari americani poco sotto la parità: S&P 500 -0,1%, NASDAQ 100 -0,1%, Dow Jones Industrial -0,2%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,94%, NASDAQ Composite -2,13%, Dow Jones Industrial +0,04%.

Mercato azionario giapponese negativo, il Nikkei 225 ha chiuso a -0,87%. Borse cinesi in rosso: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha terminato a -0,95%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -1,6% circa.

Sui listini pesano la nuova ondata di contagi da COVID-19 in Arizona, California e Texas, che ha stemperato l'ottimismo derivante dai risultati incoraggianti sul potenziale vaccino contro il Covid-19. Nuove tensioni anche sul fronte geopolitico con la Cina che ha anticipato "sanzioni corrispondenti" contro parlamentari e funzionari USA dopo il recente annuncio di Washington di rifiutare i visti a tre funzionari cinesi accusati di reprimere la minoranza musulmana degli uiguri nella regione occidentale dello Xinjiang. Da segnalare anche i contrasti sulle richieste della Cina relative al Mar Cinese meridionale.

Atlantia +1,6% in verde dopo il -15,19% di ieri. Il Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade è convocato per le 11 di stamattina. Ieri il premier Conte ha affermato che "è necessario sistemare la questione" ma non è detto che la decisione finale venga presa oggi. Il governo sembra puntare verso la revoca (anche il segretario del PD Zingaretti ha affermato che la proposta di AspI è deludente), a meno di una controproposta in extremis da parte dei Benetton. Conte ha affermato che in casodi revoca della concessione autostradale di AspI, l'Italia "sarà in grado di gestire la situazione che seguirebbe", ovvero il contenzioso che si aprirebbe e l'indennizzo da riconoscere ad AspI. Con le norme introdotte dal Milleproroghe la revoca costerebbe allo Stato circa 7 miliardi di euro, contro i 25 circa precedenti.

STM -3,8% inverte la rotta con decisione dopo il buon progresso di ieri. Il titolo viene penalizzato dall'affondo ieri sera dell'indice SOX (-1,72%), il riferimento per il settore semiconduttori.

*Deboli gli industriali (Prysmian -2,2%, Interpump -2,2%, Buzzi Unicem -1,8%) e il lusso (Moncler -1,9%, Brunello Cucinelli -2,3%, Salvatore Ferragamo -2,0%).

In rosso Enel -1,5%. Secondo indiscrezioni di stampa la società ha ricevuto dal fondo infrastrutturale Wren House una manifestazione di interesse per la quota del 50% in Open Fiber. L'altro 50% è un mano a Cdp, che potrebbe esercitare la prelazione sulla quota di OF in mano a Enel. Nel fine settimana il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha invitato Telecom Italia +0,2% ed Enel a firmare un'intesa preliminare entro fine luglio per la creazione di una rete unica a banda larga.

DiaSorin -0,6% debole anche oggi dopo il +0,46% di ieri (FTSE MIB a +1,19%): Pfizer (+4,08% la chiusura ieri al NYSE, +1,05% in after hours) e BioNTech (+10,55% la chiusura ieri al NASDAQ, +2,85% in after hours) hanno annunciato che due loro vaccini anti-Covid hanno ricevuto l'ok dalla FDA americana per l'iter accelerato (Fast Track designation status). Notizie positive provenienti dal settore vaccini hanno effetti negativi sui titoli dei gruppi attivi nello sviluppo dei test.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: alle 11:00 produzione industriale eurozona e indice ZEW (fiducia investitori istituzionali) Germania. Negli USA alle 14:30 inflazione, alle 22:30 scorte settimanali petrolio (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)