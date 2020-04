Piazza Affari in deciso ribasso, petroliferi sotto pressione. Sale lo spread. FTSE MIB -2,4%.

*Il FTSE MIB segna -2,4%, il FTSE Italia All-Share -2,2%, il FTSE Italia Mid Cap -1,3%, il FTSE Italia STAR -1,3%.

BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 2,03% (chiusura precedente a 1,99%), lo spread sul Bund 253 bp (da 244) (dati MTS).

Mercati azionari europei in forte ribasso: Euro Stoxx 50 -3,1%, FTSE 100 -2,4%, DAX -3,3%, CAC 40 -3,0%, IBEX 35 -2,3%.

*Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono negativi: S&P 500 -1,8%, NASDAQ 100 -0,9%, Dow Jones Industrial -2,3%.

Petroliferi sotto pressione in scia al crollo del greggio, sceso stamattina sui minimi dal 1999 per il WTI e dal 2001 per il Brent.* I future giugno segnano ora per il Brent 20,15 $/barile (minimo a 18,10 circa), per il WTI 15,30 $/barile (minimo a 11,90 circa). Eni -5,3%, Saipem -4,7%, Tenaris -3,4%.

Leonardo, -4,2% a 6,30 euro, in forte ribasso. Ieri il governo ha depositato le liste per il rinnovo dei cda di Leonardo, Poste Italiane, Enel, ed Eni. Confermati tutti gli amministratori delegati: Alessandro Profumo per Leonardo, mentre per la carica di presidente è stato indicato Luciano Carta (al posto di Giovanni De Gennaro). Equita considera positiva la conferma di Profumo (peraltro attesa) e ribadisce la raccomandazione buy sul titolo con target a 12,50 euro.

Netto calo anche per Moncler -4,1%. Domani il cda si riunisce per l'approvazione dei risultati del primo trimestre.

Prysmian -0,2% tiene le posizioni dopo l'annuncio dell'avvio della commercializzazione del primo cavo disponibile al mondo con una fibra da 180µm. I microcavi Sirocco Extreme consentono una riduzione dei costi di installazione e l'utilizzo di meno materie prime.

DeA Capital, +6,2% a 1,2360 euro, positiva e in netta controtendenza con il mercato. Il titolo tocca i massimi dall'11 marzo. Ieri l'assemblea ha approvato il bilancio 2019 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per azione, con stacco il 22 giugno e pagamento il 24. Approvato anche un nuovo piano di acquisto "in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni della Società sino ad una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale".

Piaggio +6,3% accelera e tocca i massimi dall'11 marzo. Ieri il presidente di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri ha dichiarato che è necessario partire prima possibile con la fase 2 dell'emergenza Covid-19 per permettere la riapertura degli impianti produttivi. Per Magri il trasporto a 2 ruote avrà un ruolo fondamentale dato che muoversi soprattutto in città con i mezzi pubblici sarà un problema per tutta la fase 2. Ricordiamo che qualche settimana fa erano circolate voci sulla possibile introduzione di incentivi all'acquisto di motoveicoli.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 16:00 vendite abitazioni esistenti, alle 22:30 scorte settimanali petrolio (API).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)