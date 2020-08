Piazza Affari in progresso con i bancari. FTSE MIB +1,06%.

Mercati azionari europei positivi. Wall Street in verde: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,2%, NASDAQ Composite +0,1%, Dow Jones Industrial +0,3%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,06%, il FTSE Italia All-Share a +0,99%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,53%, il FTSE Italia STAR a +0,31%.

BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 0,98% (chiusura precedente a 1,01%), lo spread sul Bund 145 bp (da 146) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: scorte di petrolio settimanali (EIA) -1,632 mln di barili da -4,512 mln precedenti (attesi -2,670 mln). Nell'eurozona: inflazione finale luglio +0,4% a/a da +0,3% a/a (atteso +0,4%); bilancia partite correnti giugno +20,7 mld di euro da +8 mld. Nel Regno Unito: inflazione luglio +0,4% m/m da +0,1% m/m (atteso -0,1%).

Seduta positiva per i bancari: l'indice EURO STOXX Banks segna +1,8%, il FTSE Italia Banche +1,74%. A Milano guadagnano terreno Banco BPM +2,82%, UniCredit +2,06%, FinecoBank +1,37%.

Sale Intesa Sanpaolo +1,66% che ha da poco completato l'acquisizione di UBI Banca (delisting azioni previsto per il 18 settembre) ma sembra intenzionata a non fermare la propria campagna acquisti. Secondo Bloomberg la banca guidata da Carlo Messina potrebbe partecipare all'operazione di acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext, acquisendo una quota del 2% di quest'ultima e affiancando Cassa Depositi e Prestiti (che acquisirebbe l'8% di Euronext). Borsa Italiana attualmente fa parte del gruppo LSE (London Stock Exchange): quest'ultimo a fine luglio ha annunciato la possibile vendita di MTS (il mercato telematico dei titoli di Stato) o di tutto il gruppo Borsa Italiana al fine di ottenere l'autorizzazione delle autorità europee all'acquisizione di Refinitiv (Thomson Reuters). LSE attende le prime manifestazioni di interesse entro venerdì. Sempre secondo Bloomberg anche Deutsche Boerse potrebbe essere della partita presentando un'offerta preliminare.

Buona intonazione anche per Mediobanca +2,22%: secondo il Sole 24 Ore Piazzetta Cuccia potrebbe essere tra gli advisor (insieme a JP Morgan) dell'acquisizione di Borsa Italiana e MTS da parte di Euronext. Ricordiamo anche che lunedì La Stampa ha riferito indiscrezioni secondo cui entro questa settimana la BCE dovrebbe autorizzare Leonardo Del Vecchio a salire fino al 20% nel capitale di Mediobanca. Secondo il quotidiano però l'ok dell'Eurotower sarà condizionato al fatto che Del Vecchio non assuma un ruolo attivo nella struttura di governo della banca. All'inizio della scorsa settima indiscrezioni di stampa hanno rivelato che il fondatore di Luxottica, che attualmente ha il 9,9% circa di Mediobanca, vorrebbe portare la propria partecipazione al 13-14 per cento: si tratterebbe dalla prima volta nella storia dell'istituto fondato nel 1946 che un singolo socio detiene più del 10%.

Performance brillante per Banca MPS (+5,99% a 1,4690 euro) che si oppone con forza alle vendite dell'ultimo mese, e sale a testare dal basso la media mobile esponenziale a 50 sedute a 1,50 circa recentemente violata al ribasso. Servirà il ritorno in pianta stabile sopra questo riferimento per scongiurare ulteriori discese verso 1,31, minimi di giugno, e più sotto fino a 1,198 per la chiusura del gap apertosi il 29 maggio. Segnali di miglioramento oltre 1,70.

Snam +1,96% guadagna terreno dopo l'intervento dell'a.d. Marco Alverà al Meeting di Rimini. Il manager ha ribadito alcuni concetti già espressi a inizio luglio in un'intervista a Repubblica sull'importanza dell'idrogeno. Per Alverà "Oggi c'è davvero l'opportunità di passare a un mondo che vada esclusivamente a rinnovabili" e "l'Italia è messa molto bene, non solo perché abbiamo aziende nazionali...che stanno tutte puntando sull'idrogeno", ma anche "infrastrutture che ci collegano al Nord Europa". A Repubblica il manager aveva parlato delle prospettive dell'idrogeno come propellente per treni e tir già nel 2022 e di come il gruppo sia pronto per le prossime sfide in questo settore.

Telecom Italia +2,04% recupera dopo il rosso delle due sedute precedenti. Lo scenario sulla rete resta incerto: il gruppo ha esaminato l'offerta di KKR da 1,8 miliardi di euro per il 37,5% di FiberCop (la rete secondaria) ma per decidere si è aggiornato al 31 agosto dopo la lettera del governo. Secondo ricostruzioni di stampa l'esecutivo vorrebbe fare entrare anche CDP in FiberCop, per poi promuovere la creazione della rete unica con Open Fiber.

Nexi +1,07% in verde. A seguito dell'acquisizione di UBI Banca, Intesa Sanpaolo ha incrementato la partecipazione nel capitale del leader nei pagamenti digitali in Italia dal 9,917% al 10,489%.

Petroliferi incerti: il greggio recupera nel finale dopo le difficoltà viste durante la seduta. Oggi è in programma un meeting OPEC+. Il future ottobre sul Brent segna 45,35 $/barile, il future ottobre sul WTI segna 43,10 $/barile. Eni +0,92%, Tenaris -0,98%, Saipem -0,87%.

Debole il lusso: Brunello Cucinelli -3,23%, Salvatore Ferragamo -1,28%, Moncler -1,17%, Geox -1,03%, Tod's -1,45%.

