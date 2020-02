Piazza Affari in recupero dai minimi.

Focus sui mercati, Financial Trend Analysis

Piazza Affari in recupero dai minimi. FTSE MIB -0,15%.

Il FTSE MIB segna -0,15%, il FTSE Italia All-Share -0,09%, il FTSE Italia Mid Cap +0,29%, il FTSE Italia STAR +0,37%.

L'epidemia di coronavirus si estende in Italia: 280 casi di contagio totali con sette vittime. Due casi in Toscana e uno in Sicilia.

BTP e spread deboli. Il rendimento del decennale segna 0,99% (chiusura precedente a 0,95%), lo spread sul Bund segna 148 bp (da 143) (dati MTS).

Mercati azionari europei in rosso: Euro Stoxx 50 -0,5%, FTSE 100 -0,7%, DAX -0,4%, CAC 40 -0,4%, IBEX 35 -0,9%.

Circa un'ora e mezza prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici USA sono positivi: S&P 500 +0,4%, Nasdaq 100 +0,6%, Dow Jones Industrial +0,4%.

Bancari in ulteriore flessione: l'indice FTSE Italia Banche segna -0,55% dopo il -5,41% di ieri. I titoli del comparto sono penalizzati dal possibile ulteriore rallentamento della crescita economica italiana causato dalla crisi del coronavirus: settori come turismo e commercio al dettaglio potrebbero andare in crisi. Negative Banco BPM -2,3%, FinecoBank -1,1%, UniCredit -0,6%.

Diasorin, -2,8% a 107,50 euro, in netto ribasso. Berenberg ha ridotto il target sul titolo a 113 euro.

Deboli Buzzi Unicem -1,7% e Cementir -1,0%. La crisi del coronavirus potrebbe determinare un ulteriore rallentamento della già asfittica congiuntura economica italiana. Il settore costruzioni e materiali per l'edilizia appare particolarmente esposto al rischio.

Juventus FC -0,3% riduce le perdite dopo il -11,83% accusato ieri. L'epidemia di coronavirus ha spinto le autorità a decidere che le prossime partite di calcio nelle zone più a rischio vengano giocate a porte chiuse, senza incassi da biglietti e quindi con un danno economico notevole per le società calcistiche.