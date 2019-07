Piazza Affari in rialzo, BTP estendono rally. FTSE MIB +0,65%.

*Mercati azionari europei positivi. Wall Street in parità: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,01%, NASDAQ Composite -0,06%, Dow Jones Industrial -0,05%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,65%, il FTSE Italia All-Share a +0,66%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,69%, il FTSE Italia STAR a +0,85%.

BTP in ulteriore accelerazione, il mercato punta sul non avvio della procedura di infrazione UE per debito eccessivo a carico dell'Italia. Il decennale rende l'1,86% contro il 2,00% della chiusura precedente, lo spread sul Bund segna 222 bp (da 235), minimi dalla scorsa estate (dati MTS). Ieri sera il governo ha varato provvedimenti finalizzati a ridurre il deficit 2019 di 7,6 miliardi di euro e quindi neutralizzare il rischio di avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione UE. Il deficit/PIL tornerà in tal modo al 2,04% previsto nell'accordo con Bruxelles di dicembre, rispetto al 2,4% che era stato indicato ad aprile (dopo il rallentamento dell'economia). Proprio ieri avrebbe dovuto tenersi la riunione del Collegio dei commissari chiamata a decidere sulla procedura per debito elevato: tutto è però stato posticipato a domani mattina alle 10:30 a causa degli impegni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker sulle nomine dei vertici UE. Reuters riferisce che un funzionario UE ha affermato che la Commissione chiede all'Italia un impegno politico sul bilancio 2020 per non avviare la procedura di infrazione. Un'autorevole fonte governativa ha dichiarato a Reuters di essere fiduciosa sul fatto che l'aggiustamento del deficit 2019 possa consentire all'Italia di evitare la procedura. La stessa fonte ha confermato che l'attenzione di Bruxelles si concentra sui saldi di bilancio dell'anno prossimo.