Piazza Affari in rosso con delusione Consiglio Europeo. Sale lo spread. FTSE MIB -1,2%.

Il FTSE MIB segna -1,2%, il FTSE Italia All-Share -1,1%, il FTSE Italia Mid Cap -0,2%, il FTSE Italia STAR -0,6%.

BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 2,11% (chiusura precedente a 2,05%), lo spread sul Bund 256 bp (da 248) (dati MTS).

Mercati azionari europei negativi: Euro Stoxx 50 -1,5%, FTSE 100 -1,3%, DAX -1,7%, CAC 40 -1,4%, IBEX 35 -2,0%.

*Deludente l'esito del Consiglio Europeo di ieri: non e' arrivato a decisioni operative, dando mandato alla Commissione europea di avviare in futuro il "recovery fund" basato sul bilancio europeo dal 2021.

Future sugli indici azionari americani poco sotto la parità: S&P 500 -0,2%, NASDAQ 100 -0,3%, Dow Jones Industrial -0,0%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,05%, NASDAQ Composite -0,01%, Dow Jones Industrial +0,17%.

Mercato azionario giapponese in calo, il Nikkei 225 ha terminato a -0,86%. Borse cinesi deboli: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,86%, l'indice Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,4% circa.

Bancari in netto ribasso dopo il balzo di ieri in scia al deludente esito del Consiglio Europeo: l'indice FTSE Italia Banche segna -2,3%, l'EURO STOXX Banks -3,0%. Sotto pressione BPER Banca -3,3%, UniCredit -3,2%, Mediobanca -2,9%, Intesa Sanpaolo -2,3%.

Eni -2,3% in decisa flessione dopo aver archiviato il primo trimestre 2020 con risultati in netto calo ma complessivamente in linea con le attese. La produzione di idrocarburi si è attestata a 1,774 milioni di barili al giorno (1,841 nel trim1 2019, consensus 1,81), l'utile operativo adjusted a 1,307 miliardi di euro (-44% a/a, consensus 1,10), l'utile netto adjusted a 59 milioni (-94% a/a, consensus 240), l'indebitamento finanziario netto a 18,7 miliardi (+1,6 miliardi da fine 2019). Il gruppo prevede un 2020 complicato a causa dell'emergenza Covid-19 e dei pesanti effetti sull'economica globale e sul prezzo del petrolio in particolare. L'outlook per l'attuale esercizio assume una "graduale ripresa dei consumi di olio, gas ed energia elettrica nel Mondo, ed in particolare nei mercati in cui Eni opera, a partire dal secondo semestre dell'anno" e previsioni del prezzo Brent a 45 e a 55 $/barile per il 2020 e per il 2021 (ridotte rispetto ai 60 $/barile indicati nel recente piano d'azione al 2023). La revisione del piano industriale prevede: riduzione dei capex per circa €2,3 miliardi nel 2020, pari al 30% del budget originario, e programmata riduzione di ulteriori €2,5-3 miliardi nel 2021, pari al 30% -35% di quanto originariamente previsto per lo stesso anno a piano; produzione 2020 attesa a 1,75-1,80 milioni di barili al giorno; manovra capex concentrata quasi interamente nell'upstream; sospeso il programma di acquisto di azioni proprie 2020.

Negativi gli industriali, anch'essi vittime del deludente esito del Consiglio Europeo e reduci dalle ottime performance della seduta precedente. Prysmian -2,9%, Leonardo -2,4%, CNH Industrial -2,4%, FCA -2,5%.

DiaSorin +2,6% in controtendenza, fa valere le sue doti difensive in un contesto difficile per l'azionario. Lo scorso fine settimana il gruppo ha annunciato di "aver marcato CE il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG e di essere pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l'approvazione ad uso di emergenza (EUA) sul territorio statunitense".

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: alle 10:00 indice IFO (fiducia imprese) Germania, indici fiducia consumatori e imprese Italia. Negli USA alle 14:30 ordini beni durevoli, alle 16:00 indice fiducia consumatori (Univ. Michigan).

