Piazza Affari in rosso, pesano le preoccupazioni della Fed. BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,99% (chiusura precedente a 0,98%), lo spread sul Bund 145 bp (da 146) (dati MTS).

Il FTSE MIB segna -0,8%, il FTSE Italia All-Share -0,8%, il FTSE Italia Mid Cap -0,5%, il FTSE Italia STAR -0,5%.

Mercati azionari europei in rosso: EURO STOXX 50 -1,0%, FTSE 100 -0,7%, DAX -0,9%, CAC 40 -1,0%, IBEX 35 -1,0%.

Future sugli indici azionari americani deboli: S&P 500 -0,3%, NASDAQ 100 -0,3%, Dow Jones Industrial -0,2%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -0,44%, NASDAQ Composite -0,57%, Dow Jones Industrial -0,31%.

Mercato azionario giapponese in flessione, il Nikkei 225 ha terminato a -1,00%. Borse cinesi negative: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -1,30%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -1,4% circa.

Mercati azionari in rosso dopo i verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) pubblicati ieri sera: emerge la preoccupazione di molti componenti del comitato per la stabilità finanziaria, se la pandemia dovesse durare a lungo: "l'attuale crisi di salute pubblica peserà duramente sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve periodo, ponendo rischi considerevoli all'outlook economico di medio termine". La Fed sta prendendo in considerazione modifiche alla sua politica monetaria che potrebbero portare l'istituto centrale di Washington ad applicare aggressive misure di stimolo molto più a lungo di quanto preventivato.

Vendite sugli industriali: Prysmian -1,4%, STM -1,5%, CNH Industrial -1,4%.

In rosso i bancari: Banco BPM -1,8%, UniCredit -1,6%, Intesa Sanpaolo -1,4%.

Debole Eni -1,3%* su indiscrezioni di stampa secondo cui gli USA potrebbero fissare a ottobre la riattivazione delle sanzioni all'esportazione di petrolio del Venezuela. Eni è tra i gruppi che ricevono petrolio dal Paese sudamericano.

In rialzo i difensivi DiaSorin +1,9% e Recordati +0,5%.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: alle 11:00 indice produzione costruzioni eurozona, alle 12:00 indice CBI (tendenza ordini industriali), alle 13:30 verbali BCE. Negli USA alle 14:30 indice Philadelphia Fed (manifatturiero) e richieste settimanali sussidi disoccupazione, alle 16:00 indice anticipatore (Conference Board).

