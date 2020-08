Piazza Affari in rosso, verbali Fed e BCE fomentano l'incertezza. FTSE MIB -1,44%.

*Mercati azionari europei negativi. Wall Street in lieve rialzo: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,0%, NASDAQ Composite +0,5%, Dow Jones Industrial -0,1%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -1,44%, il FTSE Italia All-Share a -1,38%, il FTSE Italia Mid Cap a -0,90%, il FTSE Italia STAR a -0,63%.

Mercati azionari in rosso dopo i verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) pubblicati ieri sera: emerge la preoccupazione di molti componenti del comitato per la stabilità finanziaria, se la pandemia dovesse durare a lungo: "l'attuale crisi di salute pubblica peserà duramente sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve periodo, ponendo rischi considerevoli all'outlook economico di medio termine". La Fed sta prendendo in considerazione modifiche alla sua politica monetaria che potrebbero portare la banca centrale USA ad applicare aggressive misure di stimolo molto più a lungo di quanto preventivato.

*Indicazioni negative anche dai verbali della BCE pubblicati oggi alle 13:30: *l'economia globale stava mostrando segni di ripresa dopo un brusco calo nel secondo trimestre del 2020. Tuttavia, si legge nel comunicato "gli effetti della pandemia sui mercati del lavoro dell'area dell'euro potrebbero aumentare ulteriormente". In questo contesto, "il tasso di disoccupazione ora dovrebbe raggiungere il picco nel 2021, piuttosto che nel 2020".

BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,98% (chiusura precedente a 0,98%), lo spread sul Bund 147 bp (da 146) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: indice Fed Philadelphia (manifatturiero) agosto a 17,2 punti da 24,1 punti prec. (atteso +21 punti); indice anticipatore luglio +1,4% m/m da +3% (atteso +1,1%); Richieste settimanali sussidi disoccupazione 1,106 milioni di unità da 971 mila prec. (atteso 925 mila). Nell'eurozona: indice produzione settore costruzioni giugno +4% m/m da +29,40% R. In Germania: indice prezzi alla produzione luglio +0,2% m/m da +0% m/m (atteso +0,1%), -1,7% a/a da -1,8% a/a (atteso -1,8%).

Bancari in decisa flessione, annullano il rialzo di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,5%. Il settore del credito viene penalizzato dalle indicazioni giunte dai verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) e della BCE. Mediobanca -2,25%, Banco BPM -2,22%, Intesa Sanpaolo -1,56%. UniCredit -1,81% a 8,1770 euro. Equita conferma la raccomandazione hold e riduce il target da 9,10 a 8,80 euro.

Netto calo per Eni -2,37% su indiscrezioni di stampa secondo cui gli USA potrebbero fissare a ottobre la riattivazione delle sanzioni all'esportazione di petrolio del Venezuela. Eni è tra i gruppi che ricevono petrolio dal Paese sudamericano.

Vendite sugli industriali: anche su questo settore pesano le incertezze sul quadro macro diffuse dai verbali di Fed e BCE. Prysmian -1,87%, STM -1,78%, CNH Industrial -2,64%, Buzzi Unicem -2,40%.

Atlantia -3,37% in flessione: per MF le trattative tra Autostrade e governo stanno andando avanti e sono alle battute finali ma restano da definire alcuni punti cruciali come la modalità di impiego dei 3,4 miliardi di euro di ristoro previsti da AspI, la distribuzione degli investimenti e la modifica della concessione.

Negativa Telecom Italia -1,47% dopo l'intervista rilasciata a Repubblica dall'a.d. Luigi Gubitosi sulla rete unica. Il manager ha detto di essere favorevole ma ha messo dei paletti molto precisi, di cui il governo dovrà tenere conto: nel progetto di rete unica con Open Fiber Telecom dovrà avere il controllo dell'azionariato e del cda della società della rete. In caso di fallimento del progetto nessun problema per l'ex monopolista telefonico: Telecom "darà la banda ultralarga a tutta Italia, con Open Fiber o senza". A quel punto Open Fiber diverrebbe un concorrente ma Gubitosi non appare preoccupato dato che "è in ritardo di tre anni nei suoi programmi di investimento nelle aree bianche, mentre noi saremo pronti a chiudere il digital divide in queste aree entro il 2021. E sempre nel 2021 porteremo la fibra ottica anche ai distretti industriali che ancora non l'hanno". Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha replicato seccamente che "La rete unica la fa lo Stato", mentre Open Fiber ha sostanzialmente invitato Gubitosi a pensare ai problemi di Telecom.

Autogrill -3,42% a 4,23 euro. Mediobanca conferma il giudizio underperform e il target a 4,80 euro. Decisamente negativi i dati sul traffico passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam (Schipol), dove Autogrill è il principale operatore di cibo e bevande: a luglio -80% a/a contro il -65% da inizio anno.

In verde i difensivi DiaSorin +0,43% e Recordati +0,13%.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)