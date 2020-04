Piazza Affari in verde, bene DiaSorin, industriali e calcio. BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 1,91% (chiusura precedente a 1,82%), lo spread sul Bund 238 bp (da 230) (dati MTS).

Piazza Affari in verde, bene DiaSorin, industriali e calcio. Scende Eni. Sale lo spread. FTSE MIB +0,4%.

Il FTSE MIB segna +0,4%, il FTSE Italia All-Share +0,5%, il FTSE Italia Mid Cap +1,1%, il FTSE Italia STAR +1,1%.

BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 1,91% (chiusura precedente a 1,82%), lo spread sul Bund 238 bp (da 230) (dati MTS).

Mercati azionari europei in verde: Euro Stoxx 50 +0,5%, FTSE 100 +0,4%, DAX +0,5%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 -0,4%.

Future sugli indici azionari americani deboli: S&P 500 -0,7%, NASDAQ 100 -0,5%, Dow Jones Industrial -0,7%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +2,68%, NASDAQ Composite +1,38%, Dow Jones Industrial +2,99%.

Mercato azionario giapponese in flessione, il Nikkei 225 ha terminato a -1,15%. Borse cinesi poco mosse: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +0,36%, l'indice Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,2% circa.

DiaSorin +3,5% rimbalza dopo la flessione di venerdì causata dall'annuncio di Roche sul test sierologico per individuare la presenza di anticorpi nei pazienti contagiati da Covid-19 e dall'accusa dell'azienda lodigiana TechnoGenetics di aver siglato un accordo esclusivo illegittimo con il San Matteo di Pavia e la Regione Lombardia sui test. Nel fine settimana DiaSorin ha annunciato di "aver marcato CE il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG e di essere pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l'approvazione ad uso di emergenza (EUA) sul territorio statunitense".

Bene gli industriali: Buzzi Unicem +2,9%, FCA +1,9%, Pirelli +1,8, CNH Industrial +1,3%, Prysmian +1,3%.

In rosso Eni -1,8% a 8,43 euro. Jefferies ha peggiorato la raccomandazione sul titolo da buy a hold con target confermato a 8,05 euro.

Campari (-0,9% a 6,89 euro) debole in avvio complice lo stacco del dividendo da 0,0550 euro per azione. Il titolo torna sotto i riflettori dopo le indiscrezioni di due settimane fa relative all'esistenza di trattative per l'acquisizione del produttore francese di vermouth Dolin, uno dei pochi indipendenti non ancora entrati a far parte di grandi corporation del settore wines&spirits. Venerdì scorso Campari ha invece annunciato l'avvio di trattative in esclusiva con la francese SARL FICOMA, holding familiare di Francis Tribaut, per l'acquisizione di una partecipazione dell'80%, e nel medio termine la totalità del capitale azionario, di SARL Champagne Lallier e delle altre società del gruppo, riconoscendo al venditore un'opzione put. Lallier (fondata nel 1906 ad Aÿ, una delle rare località classificate come 'Grand Cru' nello Champagne) ha registrato vendite pari a circa 1 milione di bottiglie di Champagne nel 2019. Se portata a termine con successo, l'operazione segnerebbe l'ingresso della prima società italiana nella categoria dello Champagne.

Juventus FC +7,4% in forte rialzo grazie alle indiscrezioni di calciomercato. Si ipotizza la rescissione del contratto di Gonzalo Higuain (che preferirebbe restare in Argentina e non fare ritorno in Europa) e l'arrivo di Mauro Icardi dal PSG.

Sale anche SS Lazio +5,0%: Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dichiarato a Che Tempo Che Fa che punta a far ripartire la Serie A auspicabilmente a giugno, lasciando al Governo la responsabilità di un eventuale stop ai campionati: "Fermarsi oggi sarebbe un disastro". Intanto sabato scorso la commissione medica della Federcalcio ha consegnato il protocollo per la ripresa degli allenamenti ai ministri dello Sport e della Salute, in attesa di un via libera per la ripartenza del campionato.

Molto bene AS Roma +5,3%: siglato un accordo finanziario con i calciatori della prima squadra, l'allenatore e il suo staff per mitigare l'impatto economico e finanziario causato dal Covid-19. L'accordo raggiunto vedrà i soggetti interessati rinunciare a percepire gli stipendi relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, per un importo complessivo lordo pari a circa 30 milioni di euro.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: nell'eurozona alle 10:00 bilancia partite correnti e alle 11:00 bilancia commerciale. Negli USA alle 14:30 indice Chicago Fed (attività nazionale).

