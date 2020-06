Correzione o Fine di un Trend? Per capirne le differenze clicca subito qui ed iscriviti gratis al webinar che abbiamo preparato per te.

Piazza Affari negativa su notizie Covid e parole Lane (BCE). FTSE MIB -1,3%.

*Il FTSE MIB segna -1,3%, il FTSE Italia All-Share -1,2%, il FTSE Italia Mid Cap -1,1%, il FTSE Italia STAR -1,2%.

BTP e spread poco mossi. *Il rendimento del decennale segna 1,29% (chiusura precedente a 1,29%), lo spread sul Bund 169 bp (da 170) (dati MTS).

Mercati azionari europei in deciso ribasso: EURO STOXX 50 -1,5%, FTSE 100 -1,9%, DAX -1,8%, CAC 40 -1,6%, IBEX 35 -1,4%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono negativi: S&P 500 -0,5%, NASDAQ 100 -0,1%, Dow Jones Industrial -0,6%.

Ribassi generalizzati sui mercati azionari a causa delle ultime notizie sulla diffusione dell'epidemia di coronavirus. A preoccupare sono le notizie dagli USA con il record di contagi in Texas e le parole dell'immunologo Anthony Stephen Fauci secondo cui il nuovo aumento dei casi a stelle e strisce (ieri 34.700 circa, terzo peggior dato dall'inizio della crisi) è "preoccupante". Si segnala anche un focolaio a Berlino (in un condominio 44 positivi) e la reimposizione di restrizioni nell'area metropolitana di Lisbona. Infine, il New York Times riferisce che l'Unione Europea sta valutando l'ipotesi di imporre limitazioni all'ingresso di cittadini di USA, Brasile e Russia a partire dal 1° luglio.

Philip Lane, capo economista della BCE invita alla prudenza dopo la recente serie di dati macro positivi. Secondo Lane un recupero degli indicatori di breve termine è fisiologico, alla luce della rapidità e consistenza del crollo visto tra marzo e aprile a causa del lockdown, ma non può essere una buona guida per il futuro: l'attività economica resterà al di sotto dei livelli pre-emergenza Covid per un periodo prolungato a causa delle restrizioni ancora vigenti. Il riferimento di Lane è gli indici PMI preliminari relativi al mese di giugno pubblicati ieri da Markit per l'eurozona, Francia, Germania e Regno Unito. Anche oggi il copione si è ripetuto con l'indice IFO tedesco di giugno, salito a 86,2 punti da 79,7 a maggio e oltre il consensus fissato a 85,0. Le parole di Lane hanno però nettamente smorzato le speranze di operatori e investitori di assistere a una ripresa a "V" dell'economia dell'eurozona rapida come la discesa.

*Arretrano dunque gli industriali *dopo le ottime performance di ieri in scia alle sorprese positive arrivate dagli indici PMI. In rosso a Milano Leonardo -3,8%, Pirelli -2,9%, CNH Industrial -2,5%, Interpump -2,3%.

Male anche i bancari: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,6%, l'EURO STOXX Banks -2,5%. Mediobanca -3,2%, UniCredit -2,6%, Banco BPM -2,1%.

Vendite sui petroliferi: il greggio perde terreno dopo aver toccato ieri pomeriggio i massimi da inizio marzo. I future agosto segnano per il Brent 42,25 $/barile (da 43,90 circa), per il WTI 40,00 $/barile (da 41,60 circa). Eni -2,1%, Tenaris -1,8%, Saipem -2,3%.

In controtendenza Atlantia +1,3%. Secondo indiscrezioni l'accordo con il governo sul dossier concessioni autostradali potrebbe essere molto vicino, addirittura entro questa settimana. Non si parla più dell'ipotesi di revoca (forse solo per l'area Liguria, riferisce il Messaggero). Ieri pomeriggio si è tenuto un vertice tra il premier Conte e i ministri dell'Economia Gualtieri e dei Trasporti De Micheli (quindi senza i 5 Stelle) nel quale sono state definite le condizioni minime per l'accordo. Secondo la stampa Atlantia dovrebbe scendere sotto il 50% di Autostrade per l'Italia, cedendo quote a Cdp e F2i, e accettare una riduzione dei pedaggi del 5-10 per cento e/o l'adozione del sistema tariffario RAB based per ridurre gli extra-profitti di AspI, senza compromettere l'equilibrio della gestione.

Sale anche Tod's +2,8% a 28,10 euro. Morgan Stanley migliora la raccomandazione sul titolo da underweight a equalweight con target a 26,50 euro.

*In verde Cattolica Assicurazioni +1,2% *su indiscrezioni di stampa secondo la quale Vittoria Assicurazioni, ex quotata controllata dalla famiglia Acutis, avrebbe preso dei contatti già prima della pandemia con la Berkshire Hathaway di Warren Buffet per l'eventuale acquisto del suo 9% in Cattolica, per poi eventualmente passare a un'integrazione delle due compagnie.

Performance positiva anche per SeSa +0,9% che prosegue nella sua incessante campagna acquisti. La controllata Var Group ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione entro il prossimo 10 luglio 2020 il 100% del capitale sociale di Di.Tech, società attiva nello sviluppo e fornitura di soluzioni software e servizi informatici per il settore della distribuzione organizzata alimentare, in particolare nella gestione dei sistemi informativi di logistica, supply chain e store management (è il partner digitale di riferimento per i servizi e soluzioni informatiche del Gruppo Conad).

Orsero +5,5% in ottima forma dopo che il gruppo ieri dopo la chiusura del mercato ha comunicato l'avvio a partire da oggi e fino al 30 giugno di un programma di acquisto di azioni proprie pari massime 30.000 azioni, per un controvalore massimo di 210.000 euro. L'operazione ha lo scopo di dotare la Società di uno stock di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 16:30 scorte settimanali petrolio (EIA).

