Piazza Affari negativa: scattano le vendite sull'azionario dopo verbali Fed e BCE. FTSE MIB -1,4%.

Il FTSE MIB segna -1,4%, il FTSE Italia All-Share -1,4%, il FTSE Italia Mid Cap -1,2%, il FTSE Italia STAR -0,9%.

BTP stabile e spread in lieve peggioramento. Il rendimento del decennale segna 0,98% (chiusura precedente a 0,98%), lo spread sul Bund 148 bp (da 146) (dati MTS).

Mercati azionari europei in netto ribasso: EURO STOXX 50 -1,3%, FTSE 100 -1,4%, DAX -1,3%, CAC 40 -1,4%, IBEX 35 -1,3%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono negativi: S&P 500 -0,5%, NASDAQ 100 -0,3%, Dow Jones Industrial -0,4%.

Mercati azionari in rosso dopo i verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) pubblicati ieri sera: emerge la preoccupazione di molti componenti del comitato per la stabilità finanziaria, se la pandemia dovesse durare a lungo: "l'attuale crisi di salute pubblica peserà duramente sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve periodo, ponendo rischi considerevoli all'outlook economico di medio termine". La Fed sta prendendo in considerazione modifiche alla sua politica monetaria che potrebbero portare la banca centrale USA ad applicare aggressive misure di stimolo molto più a lungo di quanto preventivato.

Indicazioni negative anche dai verbali della BCE pubblicati alle 13:30: l'economia globale stava mostrando segni di ripresa dopo un brusco calo nel secondo trimestre del 2020. Tuttavia, si legge nel comunicato "gli effetti della pandemia sui mercati del lavoro dell'area dell'euro potrebbero aumentare ulteriormente". In questo contesto, "il tasso di disoccupazione ora dovrebbe raggiungere il picco nel 2021, piuttosto che nel 2020".

Bancari in netta flessione, annullano il rialzo di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna -1,7%. Il settore del credito viene penalizzato dalle indicazioni giunte dai verbali dell'ultima riunione del FOMC (Fed) e della BCE. Mediobanca -2,5%, Banco BPM -2,2%, Intesa Sanpaolo -1,8%.

UniCredit -2,4% a 8,1280 euro. Equita conferma la raccomandazione hold e riduce il target da 9,10 a 8,80 euro.

Vendite sugli industriali: anche su questo settore pesano le incertezze sul quadro macro diffuse dai verbali di Fed e BCE. Prysmian -2,3%, STM -1,3%, CNH Industrial -2,7%, Buzzi Unicem -3,2%.

Atlantia -2,4% in flessione: per MF le trattative tra Autostrade e governo stanno andando avanti e sono alle battute finali ma restano da definire alcuni punti cruciali come la modalità di impiego dei 3,4 miliardi di euro di ristoro previsti da AspI, il cadenzamento degli investimenti e la modifica della concessione.

Debole Eni -1,8% su indiscrezioni di stampa secondo cui gli USA potrebbero fissare a ottobre la riattivazione delle sanzioni all'esportazione di petrolio del Venezuela. Eni è tra i gruppi che ricevono petrolio dal Paese sudamericano.

Autogrill -4,3% a 4,19 euro. Mediobanca conferma il giudizio underperform e il target a 4,80 euro. Decisamente negativi i dati sul traffico passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam (Schipol), dove Autogrill è il principale operatore di cibo e bevande: a luglio -80% a/a contro il -65% da inizio anno.

In rialzo i difensivi DiaSorin +1,0% e Recordati +0,5%.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 16:00 indice anticipatore (Conference Board).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)