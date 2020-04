Anche tu puoi FARE il +50% in 2 giorni di TRADING! NON CI CREDI? >> CLICCA QUI << E SCOPRILO NEL WEBINAR GRATUITO

Piazza Affari positiva ma sotto i massimi della mattinata. Spread in calo. FTSE MIB +1,4%.

Il FTSE MIB segna +1,4%, il FTSE Italia All-Share +1,5%, il FTSE Italia Mid Cap +1,6%, il FTSE Italia STAR +1,6%.

BTP e spread in lieve miglioramento. Il rendimento del decennale segna 1,83% (chiusura precedente a 1,89%), lo spread sul Bund 228 bp (da 235) (dati MTS).

Mercati azionari europei positivi: Euro Stoxx 50 +0,9%, FTSE 100 +0,6%, DAX +1,2%, CAC 40 +0,6%, IBEX 35 -0,3%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici azionari americani sono in rialzo: S&P 500 +0,5%, NASDAQ 100 +1,0%, Dow Jones Industrial +0,4%.

Buona performance per Prysmian +4,0% nonostante la decisione del Tribunale dell'autorità della concorrenza brasiliana che ha ritenuto il gruppo responsabile per pratiche anticoncorrenziali nel mercato brasiliano dei cavi ad alta tensione terrestri e sottomarini per il periodo dal febbraio 2001 al marzo 2004, condannandolo a pagare una sanzione pari a BRL 10,2 milioni (pari ad Euro 1,8 milioni circa). Prysmian sta valutando se fare ricorso ma ricorda che ha accantonato nel proprio bilancio un fondo a fronte dei rischi derivanti da tale procedimento (l'importo è in linea con la sanzione comminata).

Sale Azimut Holding +3,7% dopo che Timone Fiduciaria (riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato, pari a circa il 20% del capitale) ha comunicato che ieri "si è tenuta la riunione di consultazione degli aderenti al Patto durante la quale sono stati esplicitati i termini dell'operazione che avrà ad oggetto l'acquisto di azioni di Azimut Holding per un controvalore massimo di Euro 60 milioni, di cui il 50% supportato da finanziamento bancario. Sono quindi in fase di completamento le procedure di raccolta degli impegni di partecipazione all'operazione da parte degli attuali aderenti al Patto e da nuovi colleghi del Gruppo Azimut". L'operazione era stata preannunciata lo scorso 25 marzo.

Positiva UBI Banca +3,7%. I proxy advisor ISS e Glass Lewis hanno raccomandato agli azionisti di Intesa Sanpaolo (+1,9%) di votare in favore dell'aumento di capitale all'assemblea straordinaria convocata per il 27 aprile. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L'aumento è a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di UBI Banca lanciata a febbraio da Intesa.

DiaSorin, +3,0% a 154,30 euro, estende il rally e tocca a 158,50 euro il nuovo massimo storico. Secondo Il Fatto Quotidiano il gruppo è nella short list del Comitato tecnico scientifico del Governo chiamato a scegliere il fornitore dei test sierologici per il Covid-19 da utilizzare in Italia. Secondo il quotidiano la Lombardia lavorerà in esclusiva con DiaSorin.

Atlantia +0,9% sottotono dopo i dati sul traffico al 12 aprile: da inizio anno Autostrade per l'Italia -27% a/a, con un -76% nell'ultima settimana. Aeroporti di Roma registra un -42% da inizio anno con traffico praticamente azzerato nelle ultime tre settimane.

Guala Closures +21,3% a 5,82 euro balza in avanti dopo che Investindustrial (tramite Special Packaging Solutions Investments) ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sul 22,57% del capitale della società (20,22% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea) a 6,00 euro per azione. L'offerta non è finalizzata al delisting. Guala Closures ha anche annunciato di aver finalizzato la cessione del 100% GCL Pharma al gruppo Bormioli Pharma per 9,3 milioni di euro.

