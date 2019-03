Piazza Affari positiva, bancari accelerano con rumors BCE. FTSE MIB +0,60%.

Il FTSE MIB segna +0,60%, il FTSE Italia All-Share +0,58%, il FTSE Italia Mid Cap +0,37%, il FTSE Italia STAR +0,23%.

BTP in recupero dai minimi della mattinata, ma lo spread sale. Il decennale rende il 2,48% (-1 bp rispetto alla chiusura precedente), lo spread sul Bund segna 254 bp (+4 bp) (dati MTS). L'obbligazionario Italia è penalizzato dalle pessime indicazioni sulla crescita economica e dai riflessi negativi sul rapporto deficit/PIL.

Mercati azionari europei in verde: Euro Stoxx 50 +0,4%, FTSE 100 +0,1%, DAX +0,3%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 +1,0%.

Wall Street incerta: S&P 500 -0,1%, NASDAQ Composite -0,2%, Dow Jones Industrial invariato.

Bancari in forte rialzo grazie alle indiscrezioni di Reuters secondo cui la BCE sta studiando delle opzioni per ridurre almeno in parte gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso dovuta alla politica super-espansiva dell'Eurotower, ovvero l'interesse negativo (-0,40%) che le banche pagano per i depositi detenuti presso la BCE e pari a circa 7 miliardi di euro annui. L'indice FTSE Italia Banche segna +3,1%, l'EURO STOXX Banks +3,3%. In ascesa UniCredit +3,8%, BPER Banca +3,1%, Mediobanca +2,2%.

Molto bene Banco BPM +3,9% e UBI Banca +3,2%, sostenute anche dall'ipotesi di vendita delle rispettive quote in Nexi, il gruppo dei pagamenti digitali che sbarcherà in borsa nel mese di aprile. L'equity value di Nexi è compreso tra un minimo di circa 5,4 miliardi e un massimo di circa 6,4 miliardi di euro.

FCA, +2,9% a 13,47 euro, si conferma in ampio rialzo (ma sotto il massimo intraday a 13,6680) grazie alle indiscrezioni del Financial Times secondo cui Renault (+3,4% a Parigi), dopo aver ultimato entro i prossimi 12 mesi le operazioni di fusione con la controllata Nissan (di cui detiene il 43%), potrebbe avanzare un'offerta per il Lingotto. Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo (quasi 15 milioni di unità/anno). La scorsa settimana il titolo FCA aveva guadagnato terreno in scia all'intervista di Robert Peugeot (presidente della holding di famiglia, uno dei principali azionisti di PSA, +3,5% a Parigi) a Les Echos: la famiglia sosterrebbe una nuova acquisizione e con FCA (così come con altri) sembrano poterci essere condizioni favorevoli. L'ipotesi di fusione FCA-PSA circola ormai da anni.