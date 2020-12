Piazza Affari positiva. CNH in evidenza. FTSE MIB +0,7%.

*Il FTSE MIB segna +0,7%, il FTSE Italia All-Share +0,7%, il FTSE Italia Mid Cap +0,5%, il FTSE Italia STAR +0,4%.

BTP e spread stabili*. Il rendimento del decennale segna 0,58% (chiusura precedente a 0,58%), lo spread sul Bund 116 bp (da 115) (dati MTS).

Mercati azionari europei in progresso: EURO STOXX 50 +0,8%, FTSE 100 +0,0%, DAX +0,9%, CAC 40 +0,8%, IBEX 35 +0,9%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono positivi: S&P 500 +0,3%, NASDAQ 100 +0,1%, Dow Jones Industrial +0,3%.

CNH Industrial +2,6% sui massimi da novembre 2019. Handelsblatt riferisce che Daimler +2,3% sta valutando l'IPO o lo spin-off della sua divisione camion da realizzarsi a fine 2021 o a inizio 2022. La ragione dell'operazione sembra essere la previsione di ritorno alla crescita di domanda di veicoli pesanti nel 2021 dopo il calo registrato nel 2020 causa emergenza Covid-19.

Buone performance per le utility: Enel +2,1%, Snam +1,8%, Terna +0,9%, A2A +0,9%.

*Bene anche i titoli del risparmio gestito: *Banca Generali +1,7%, Banca Mediolanum +1,0%, Azimut Holding +0,8%, Anima Holding +1,8%.

In verde i petroliferi: il greggio è in rimonta dai minimi da metà dicembre toccati nelle prime ore del mattino. I future febbraio segnano per il Brent 50,30 $/barile (da 49,20), per il WTI 47,20 $/barile (da 46,15). Eni +1,2%, Tenaris +0,6%, Saipem +0,8%. Quest'ultima ha siglato un contratto con Haifa Group del valore di oltre 200 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di ammoniaca nel sito di Mishor Rotem, Israele.

Leonardo -0,9% in flessione. In base a quanto riferito da Reuters la sottrazione di dati informatici attuata tra il 2015 e il 2017 riguarda l'architettura del sistema elettronico di nEUROn (un velivolo militare sperimentale senza pilota progettato nel 2012 nell'ambito di un programma di difesa europeo guidato dalla Francia), il velivolo C27J da trasporto militare e aerei civili e militari ATR.

Atlantia -0,6% in calo: il consorzio CDP-Blackstone-Macquarie presenterà una nuova offerta non vincolante per AspI, che modifica la precedente in base alle risultanze della due diligence in corso. Secondo indiscrezioni di stampa la valutazione di AspI è stata ridotta a 8-9 miliardi di euro dagli 8,5-9,5 precedenti.

Pessima seduta per Juventus FC -3,2%. Ieri la squadra bianconera è stata inaspettatamente e nettamente battuta in casa dalla Fiorentina per 3 reti a 0. Inoltre nel pomeriggio il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus inflitta dalla FIGC ai partenopei, relativa alla partita non disputata del 4 ottobre scorso. In quell'occasione il Napoli non si presentò a Torino su decisione dell'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo campano in scia alla positività al Covid-19 del giocatore Zielinski e di un membro dello staff. In virtù della decisione del Collegio la partita Juventus-Napoli dovrà essere recuperata. Di conseguenza sono stati tolti sia il punto di penalizzazione al Napoli sia i tre punti assegnati alla Juventus per la vittoria a tavolino. Al momento quindi bianconeri vedono crescere il proprio svantaggio dal Milan capolista del Campionato di Serie A a 7 punti (31 contro 24), che potrebbero aumentare in caso di risultato positivo dei rossoneri stasera con la Lazio. Ovviamente la Juventus deve giocare con il Napoli e ha quindi una partita in meno.

Non si ferma il rally di Sesa +1,1%: toccato per la quinta seduta consecutiva un nuovo record storico (107,40 euro). Continua anche la campagna acquisti: acquisita da Diebold NIxdorf Italia il ramo di azienda software ERP Me.R.Sy. Si tratta della quattordicesima acquisizione da gennaio 2020 per il Gruppo Sesa. L'operazione arricchisce l'offerta di soluzioni applicative ERP e servizi digitali verso il mercato Retail della Distribuzione Organizzata in particolare per il segmento Food Retail.

Gli appuntamenti macroeconomici di oggi: negli USA alle 15:00 indice FHFA (prezzi abitazioni),* alle 16:00 vendite abitazioni nuove e indice fiducia consumatori (Univ. Michigan).*

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)