Piazza Affari riduce i guadagni nel finale. FTSE MIB +1,71%.

Mercati azionari europei positivi. Wall Street in verde: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +1,4%, NASDAQ Composite +0,5%, Dow Jones Industrial +1,5%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,71%, il FTSE Italia All-Share a +1,68%, il FTSE Italia Mid Cap a +2,03%, il FTSE Italia STAR a +2,96%.

Gli effetti della pandemia hanno colpito l'economia globale, con riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Lo evidenzia la Banca d'Italia nel bollettino economico mensile. In Italia l'impatto della pandemia è stato marcato nel primo trimestre: sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali, con riflessi sull'occupazione attenuati dalla Cassa integrazione guadagni. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza. Si sono indebolite le aspettative di inflazione.

BTP e spread in lieve miglioramento. Il rendimento del decennale segna 1,82% (chiusura precedente a 1,86%), lo spread sul Bund 229 bp (da 232) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: indice anticipatore (Conference Board) marzo -6,7% m/m da +0,1% (atteso -7%). Nell'eurozona: inflazione marzo +0,7% a/a da +1,2% a/a (atteso +0,7%). In Italia: bilancia commerciale febbraio +6,085 miliardi da 3,238 miliardi.

*Atlantia +7,80% *balza in avanti grazie alle indiscrezioni del Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano la controllata Autostrade per l'Italia sta per varare un piano di investimenti da 1,65 miliardi di euro da attivare entro quest'anno. Si tratterebbe di una mossa all'interno nella trattativa con il governo sul dossier concessioni: i Benetton potrebbero avvantaggiarsi mostrando nell'immediato la volontà di investire nonostante le incertezze del contesto economico attuale e quindi avvicinarsi al vero obiettivo, allontanare il rischio di revoca delle concessioni autostradali con penale a carico dello Stato ridotta dal Milleproroghe. Oggi il cda di Atlantia si riunisce anche per definire le prossime mosse del negoziato.

*Industriali in forte rialzo *dopo i dati macro cinesi negativi ma meno peggio del previsto. Segnali incoraggianti anche dal piano di riattivazione dell'economia USA di Trump e dai rumor sui progressi sul farmaco anti Covid-19 di Gilead Sciences (+7,7% al NASDAQ). In evidenza a Milano CNH Industrial +4,80%, Buzzi Unicem +4,38%, STM +3,73%.

Sale FCA +3,00% nonostante i dati sulle immatricolazioni in Europa a marzo. A fronte di un -51,8% a/a del mercato, il Lingotto ha fatto segnare un pesante -74,4% a/a. E' però doveroso ricordare che in Italia il lockdown è partito l'11 marzo, prima che nel resto del continente, quindi gli effetti sulle vendite di automobili nel nostro Paese sono stati maggiori (e FCA ne ha subito le conseguenze). Si segnalano le buone performance di Panda e 500 che riescono a incrementare le rispettive quote di mercato nel periodo gennaio-marzo: insieme raggiungono il 35,8% nel segmento A, miglior risultato dal primo trimestre 2004.

Ferrari in accelerazione (+3,95% a 148,60 euro) dopo le dichiarazioni del management nel corso dell'assemblea tenuta giovedì in videoconferenza. Il CEO Louis Camilleri ha affermato che i 5 modelli presentati nel 2019 hanno ricevuto una risposta "entusiasta" dal mercato, e stanno sostenendo il portafoglio ordini 2020 che "resta piu' forte che mai in termini sia assoluti sia relativi". Ferrari ha iniziato a produrre nello stabilimento di Maranello valvole per respiratori polmonari e raccordi per maschere di protezione. La "rossa" fornirà una guidance per il 2020 in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre il prossimo 4 maggio. Ieri UBS ha confermato la raccomandazione buy sul titolo con target incrementato a 180 dollari (circa 165 euro). Secondo gli analisti si tratta di una delle azioni del settore lusso meglio posizionate per contrastare l'impatto del Covid-19: i ricavi 2020 sono previsti in rialzo del 2% contro il -10% del settore.

Ottime performance nel lusso/tessile con Moncler +5,08% in evidenza (seguita da Ferragamo +2,19%, Brunello Cucinelli +3,01%, Tod's +2,09%, Aeffe +1,93%), al traino di LVMH +4,4%. Il gruppo francese ha chiuso il primo trimestre con ricavi in declino del 15% a/a e annunciato un taglio del 30% del dividendo previsto, ma registra un forte rimbalzo (oltre +50%) delle vendite in Cina ad aprile. Da segnalare anche l'indiscrezione del Messaggero secondo cui i gruppi più importanti del comparto ieri hanno chiesto al governo italiano di allentare le misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 per poter riprendere almeno in parte la produzione: secondo il quotidiano questo potrebbe avvenire il 27 aprile, una settimana in anticipo rispetto alla data del 4 maggio annunciata venerdì scorso dal premier Conte.

*Buone performance anche tra i bancari: *l'indice FTSE Italia Banche segna +1,58%, l'EURO STOXX Banks +1,9%. UniCredit +2,96%, Mediobanca +1,89%, Intesa Sanpaolo +1,18%.

DiaSorin -3,73% in netta controtendenza con il mercato dopo l'annuncio di Roche +2,2%. Il colosso farmaceutico svizzero ha realizzato un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi nei pazienti contagiati da Covid-19: l'obiettivo è renderlo disponibile entro i primi di maggio. DiaSorin nei giorni scorsi ha fatto segnare nuovi massimi storici in borsa in attesa dell'ok entro fine aprile a due test Covid-19 (uno molecolare e uno sierologico). Inoltre oggi DiaSorin è stata accusata dall'azienda lodigiana TechnoGenetics di aver siglato un accordo esclusivo illegittimo con il San Matteo di Pavia e la Regione Lombardia. L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha però smentito l'esistenza di rapporti in esclusiva con DiaSorin. Due giorni fa Il Fatto Quotidiano ha scritto che DiaSorin è nella short list del Comitato tecnico scientifico del Governo chiamato a scegliere il fornitore dei test sierologici per il Covid-19 da utilizzare in Italia. Secondo il quotidiano la Lombardia lavorerà in esclusiva con DiaSorin.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)