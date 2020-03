Quale sarà il momento giusto per comprare? scoprilo nel Webinar Gratuito per Neofiti che si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30.

Piazza Affari sale e spread crolla: la BCE rompe gli indugi. FTSE MIB +3,7%.

Il FTSE MIB segna +3,7%, il FTSE Italia All-Share +3,7%, il FTSE Italia Mid Cap +3,5%, il FTSE Italia STAR +3,7%.

BTP e spread in forte progresso. Il rendimento del decennale segna 1,74% (chiusura precedente a 2,58%), lo spread sul Bund 205 bp (da 285) (dati MTS).

Mercati azionari europei in ascesa: Euro Stoxx 50 +3,3%, FTSE 100 +0,4%, DAX +1,9%, CAC 40 +3,5%, IBEX 35 +2,8%.

Future sugli indici azionari americani in lieve rialzo: S&P 500 -0,0%, NASDAQ 100 +1,0%, Dow Jones Industrial +0,1%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 -5,18%, NASDAQ Composite -4,70%, Dow Jones Industrial -6,30%.

Mercato azionario giapponese in calo, il Nikkei 225 ha terminato a -1,04%. Borse cinesi negative: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -1,30%, l'indice Hang Seng di Hong Kong a -2,61%.

Mercati in netto recupero dopo il lancio del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) da parte della BCE, un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato da 750 miliardi. Le nuove misure si aggiungono a quelle varate la scorsa settimana. Gli acquisti saranno estesi fino alla fine del 2020 e includeranno tutte quelle categorie di attività ritenute ammissibili dal programma di acquisto di attività (APP) esistente. Le banche centrali di tutto il mondo continuano inoltre ad intervenire: la Reserve Bank of Australia in un meeting d'emergenza ha tagliato ancora i tassi d'interesse di 25 punti base portandoli sui nuovi minimi storici dello 0,25% dopo averli ridotti dello stesso ammontare a inizio mese. E nuove riduzioni del costo del denaro sono arrivate, tra l'altro, anche da parte del Banco Central do Brasil (50 punti base sui nuovi minimi del 3,75%) e dell'islandese Sedlabanki (anche in questo caso 50 punti base, all'1,75%).

Bancari in deciso rialzo dopo il lancio del PEPP da parte della BCE. L'indice FTSE Italia Banche segna +4,8%, l'EURO STOXX Banks +4,3%. A Milano UniCredit +6,8%, FinecoBank +4,7%, Banco BPM +4,9%, UBI Banca +4,8%.

Telecom Italia +9,2% un ulteriore forte progresso dopo il +20% circa messo a segno nelle due sedute precedenti. Oggi Il Sole 24 Ore riferisce che l'Agcom ha autorizzato (abbreviando la tempistica della procedura) l'attivazione di 5mila cabinet (gli "armadi" posti su strada pubblica) nelle aree periferiche e a fallimento di mercato, accogliendo la richiesta di Telecom.

Snam +7,4% accelera al rialzo dopo i buoni dati 2019 e la stima di impatti limitati dall'emergenza coronavirus.

Si conferma sottotono FCA -1,5% che ha annunciato la sospensione della "produzione nei nostri stabilimenti in Nord America, a partire progressivamente da oggi e fino alla fine di marzo". Il gruppo ha anche comunicato che è in corso una valutazione dell'impatto "sulla nostra attuale guidance finanziaria di tutte le misure assunte all'interno della società e delle condizioni macroeconomiche collegate all'emergenza Coronavirus. Forniremo un aggiornamento sulla nostra guidance finanziaria quando avremo completato tale valutazione ed avremo sufficiente visibilità sulle condizioni di mercato".

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 13:30 *richieste settimanali sussidi disoccupazione, *indice Philadelphia Fed (manifatturiero) e bilancia partite correnti, alle 15:00 indice anticipatore (Conference Board).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)