Piazza Affari sotto la parità, FCA protagonista su possibile fusione PSA. FTSE MIB -0,15%.

Mercati azionari europei contrastati. Wall Street invariata in attesa della Fed: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,0%, NASDAQ Composite -0,1%, Dow Jones Industrial +0,0%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -0,15%, il FTSE Italia All-Share a -0,21%, il FTSE Italia Mid Cap a -0,57%, il FTSE Italia STAR a -0,19%. Alle 19:00 l'esito della riunione del FOMC e alle 19:30 la conferenza stampa di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

*BTP e spread poco mossi. *Il rendimento del decennale segna 1,09% (chiusura precedente a 1,09%), lo spread sul Bund segna 145 bp (da 144) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA il Bureau of Economic Analysis ha reso nota la prima stima preliminare del PIL *relativo al terzo trimestre 2019 indicando un incremento pari al 1,9%, superiore alle attese (+1,6%). La stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di ottobre, una crescita di 125 mila nuovi impieghi, dato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 120 mila posti di lavoro. In Francia L'Insee ha reso noto che il dato preliminare del PIL relativo al terzo trimestre 2019 (prima stima) ha fatto segnare +0,3% su base trimestrale, risultando superiore al consensus (+0,2%). In Germania nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione si e' attestato al 5%, risultando pari alle attese e alla rilevazione precedente. Il numero di disoccupati e' aumentato di 6.000 unità a fronte di un incremento atteso di 2 mila unità e dopo un calo di 10 mila unità in settembre. In Germania, l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha reso note le stime preliminari sull'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo è atteso in crescita dello 0,1% a ottobre rispetto a settembre (+0%). L'indice è previsto in crescita dell'1,1% su base annuale, dal +1,2% della rilevazione precedente (consensus +1,1%). Secondo quanto riportato dall'Istat, in Italia a ottobre 2019 si stima un lieve calo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 112,2 a 111,7), mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registra un contenuto aumento, da 98,6 a 99,0.