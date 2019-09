Piazza Affari tonica e BTP in correzione dopo il rally: al via il Conte-bis.

Piazza Affari tonica e BTP in correzione dopo il rally: al via il Conte-bis. FTSE MIB +1,00%.

*Mercati azionari europei in ascesa. Wall Street brillante: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +1,3%, NASDAQ Composite +1,6%, Dow Jones Industrial +1,6%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,00%, il FTSE Italia All-Share a +0,97%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,77%, il FTSE Italia STAR a +0,16%.

BTP in correzione dopo il recente rally, spread in leggero rialzo. Il rendimento del decennale segna 0,91% (chiusura precedente a 0,83%), lo spread sul Bund segna 150 bp (da 148) (dati MTS). Via al Conte-bis: stamattina il giuramento dei ministri.

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di agosto, una crescita di 195 mila nuovi impieghi. In netta crescita rispetto alle 156 mila unità della rilevazione precedente, il dato e' risultato anche superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 148 mila posti di lavoro. L'Institute for Supply Management ha comunicato che ad agosto l'indice del settore non manifatturiero si è attestato a 56,4 punti, contro i 53,7 di luglio e i 54,0 del consensus. In crescita a luglio gli ordini alle fabbriche USA che toccano +1,4% contro +1% atteso e +0,5% (rivisto a +0,6%) della precedente rilevazione. L'EIA (Energy Information Administration) ha comunicato che, nella settimana terminata lo scorso 30 agosto, le scorte di petrolio negli USA sono diminuite di -4,471 mln di barili. Le stime degli analisti erano fissate su un decremento pari a 2,488 mln di barili. Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a luglio gli ordinativi industriali sono diminuiti del 2,7% rispetto al mese precedente, risultando nettamente inferiori alle attese degli analisti fissate su un decremento più contenuto dell'1,5%. Su base annuale gli ordinativi ricevuti sono scesi del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2018.