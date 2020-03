In una seduta ancora di deciso arretramento per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso il 6,08%), dopo che giovedì Wall Street aveva registrato la performance più negativa addirittura dal 1987, le piazze cinesi limitano i danni, anche perché Pechino a differenza del resto del mondo sembra avere già superato il picco dell'epidemia di coronavirus.

In una seduta ancora di deciso arretramento per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 ha perso il 6,08%), dopo che giovedì Wall Street aveva registrato la performance più negativa addirittura dal 1987, le piazze cinesi limitano i danni, anche perché Pechino a differenza del resto del mondo sembra avere già superato il picco dell'epidemia di coronavirus. In chiusura Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 segnano infatti flessioni dell'1,23% e dell'1,41% rispettivamente, contro il declino dell'1,08% dello Shenzhen Composite. Riduce le perdite in chiusura anche Hong Kong: l'Hang Seng registra infatti un calo dell'1,14% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, deprezzatosi dello 0,78%).

