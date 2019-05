Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 46 minuti fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

"Anche dal comparto manifatturiero arrivano dati incoraggianti, l'indice PMI sale a 49,1 punti superando di oltre un punto le previsioni che puntavano sul 47,8. Quando si lavora in sinergia con il mondo dell'impresa, i risultati arrivano. Ancora una volta registriamo risultati sopra le attese. Il dato è ancora più significativo se si pensa che la Germania, invece, registra una contrazione e cala al 44,4.

Delineando obiettivi chiari e condivisi, cosa che abbiamo fatto e stiamo facendo, le piccole e medie imprese rispondono positivamente e continuano a contribuire, in modo determinante, al miglioramento dell'economia reale. Il settore manifatturiero ha fatto grande il nostro Paese, per quello che hanno fatto e continuano a fare dobbiamo ringraziare tutti gli imprenditori che, superando mille difficoltà, realizzano prodotti di eccellenza apprezzati in tutto il Mondo".

Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

(AC - www.ftaonline.com)