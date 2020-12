Un nuovo strumento di telemedicina per assistere da remoto i pazienti affetti da COVID-19 e monitorare in tempo reale le loro condizioni di salute.

Si chiama Smart Axistance C-19 la nuova applicazione sviluppata da Enel X e messa a disposizione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con l'obiettivo di garantire la più efficace e tempestiva assistenza ai pazienti COVID-19 e al tempo stesso tutelare la salute dei malati e degli operatori sanitari contribuendo a decongestionare le strutture ospedaliere.

Lo strumento, progettato da Enel X e messo gratuitamente a disposizione di uno dei principali ospedali d'Italia, sarà utilizzato nell'ambito di un programma di assistenza digitale, coordinato dal professor Luca Richeldi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Presidente della Società Italiana di Pneumologia. Il programma sarà avviato dal Gemelli e coinvolgerà 200 pazienti COVID-19 in sorveglianza attiva o isolamento fiduciario.

"Con quest'iniziativa vogliamo dare il nostro contributo al Paese per la gestione dell'emergenza _COVID-19" -_ ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X -_ "Crediamo fortemente nella missione sociale dell'innovazione e siamo contenti di poter mettere la nostra capacità d'innovare al servizio della Sanità, sostenendo concretamente i malati, i medici e gli operatori sanitari in un momento così difficile"._

"Nella sanità del Covid e a maggior ragione in quella del post Covid l'innovazione tecnologia sarà una leva decisiva nell'assistenza ai pazienti" - ha aggiunto Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - "È quindi con entusiasmo che abbiamo avviato con Enel X questo programma pilota di assistenza digitale ai pazienti del Gemelli affetti da COVID-19 curati a domicilio. Questa iniziativa è un esempio concreto di continuità assistenziale ospedale-territorio e rappresenta un ambito strategico su cui nel prossimo futuro si dovrà continuare a puntare molto".

Il programma prevede che attraverso l'app, utilizzabile da smartphone o da tablet con i sistemi Android, IOS e Huawei e collegata ai dispositivi di diagnostica wireless forniti gratuitamente dal Gemelli, i malati in sorveglianza attiva possano inviare ogni giorno a medici e infermieri, direttamente da casa, i dati sui propri parametri clinici: temperatura, frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Ai pazienti è inoltre data la possibilità di consultare attraverso l'App lo storico di tutte le misurazioni e visualizzarne i trend, di ricevere notifiche personalizzate per l'assunzione dei farmaci, appuntamenti, televisite, aggiornamenti su obiettivi e superamento delle soglie di determinati valori con la possibilità di essere contattati in video chiamata dal Gemelli nel caso di criticità.

Allo stesso modo, il personale sanitario può accedere quotidianamente allo storico dei dati dei pazienti, condivisi nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, controllarne l'anamnesi, le posologie, le misurazioni e gli appuntamenti per televisite e personalizzare, infine, gli allarmi delle emergenze in base alla gravità dei valori registrati.

Grazie alle sue caratteristiche altamente innovative, Smart Axistance COVID-19 è stata riconosciuta tra le migliori App e soluzioni tecniche di teleassistenza per la sorveglianza attiva di pazienti affetti da COVID-19 da parte del MID a seguito del bando Telemedicina Innovaperlitalia ed è stata anche inserita dall'Unione Europea nel Common EU toolbox for Member States, il documento che cita gli strumenti di telemedicina più recenti e all'avanguardia sviluppati dai Paesi membri per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Smart Axistance COVID-19 si va ad aggiungere ad altre importanti soluzioni di assistenza medica da remoto tra cui Smart Axistance Diabetes Control, che offre prevenzione e cure per i pazienti diabetici in sorveglianza attiva.

Enel X è la business line globale del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica. La società opera a livello mondiale nel settore dei servizi energetici avanzati con una capacità di gestione della domanda di circa 6 GW gestiti e distribuiti a livello globale, e con 116 MW di capacità di accumulo nel mondo, oltre ad essere attiva nel settore della mobilità elettrica, con circa 140 mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili nel mondo. Sin dalla sua creazione, innovazione e sostenibilità sono al centro della strategia di Enel X, con l'economia circolare che costituisce la combinazione perfetta di questi due elementi, applicati in molti prodotti e servizi Enel X.

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, costituita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, è l'ente che dal 2015 gestisce l'attività ospedaliera del Policlinico Gemelli di Roma. Inaugurato nel 1964 e intitolato al fondatore dell'Università Cattolica, padre Agostino Gemelli, il Policlinico è oggi uno dei principali ospedali italiani e offre assistenza in tutte le branche delle specialità cliniche; è riconosciuto tra i principali ospedali oncologici italiani ed è centro di riferimento della Regione Lazio per molte attività di alta complessità. Un'ulteriore conferma del valore e del continuo miglioramento nelle cure offerte arriva nel 2018 con il decreto del Ministro della Salute che riconosce il carattere scientifico del Policlinico Gemelli per le discipline "Medicina personalizzata" e "Biotecnologie innovative", diventando un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). A marzo scorso, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha realizzato in tempi da record il Columbus COVID 2 Hospital, hub regionale per contrastare la drammatica emergenza sanitaria da Coronavirus in corso, fornendo la sua équipe medica, le sue eccellenze nella cura e le sue capacità tecnologiche alla città di Roma e alla Regione Lazio.

(RV - www.ftaonline.com)