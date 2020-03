La commissione per le politiche monetarie della Narodowy Bank Polski (la Banca centrale di Varsavia), nel corso di un meeting d'emergenza, ha tagliato a sorpresa martedì i tassi d'interesse della Polonia di 50 punti base sui nuovi minimi dell'1,00% (la precedente riduzione, sempre di 50 punti base, risaliva al marzo 2015).

La commissione per le politiche monetarie della Narodowy Bank Polski (la Banca centrale di Varsavia), nel corso di un meeting d'emergenza, ha tagliato a sorpresa martedì i tassi d'interesse della Polonia di 50 punti base sui nuovi minimi dell'1,00% (la precedente riduzione, sempre di 50 punti base, risaliva al marzo 2015). Tagliato dal 2,50% all'1,50% il lombard rate, invariato allo 0,50% il tasso sui depositi mentre è stato portato dall'1,75% all'1,05% il tasso di risconto. La Banca centrale polacca ha anche abbassato il ratio sui requisiti in termini di riserve e annunciato misure di stimolo a sostegno dell'economia in scia al rallentamento innescato dalla diffusione del coronavirus.

