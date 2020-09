Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Prezzi del petrolio in recupero nei mercati internazionali: il future sul Brent *guadagna lo 0,55% e si riporta a 41,95 dollari al barile sull'Ice. Bene anche il future sul *WTI, che passa di mano a 40 dollari con un vantaggio sul riferimento di 0,5 punti percentuali.

Sulle quotazioni del greggio ovviamente i fattori da considerare sono diversi. Il *dollaro *nelle ultime due sedute ha perso rapidamente terreno sull'euro e come noto il biglietto verde tende a muoversi in direzione opposta alle quotazioni del greggio, per cui le dinamiche recenti hanno incoraggiato dei recuperi dell'oro nero.

Novità ci sarebbero anche sul fronte della domanda cinese che avrebbe sostenuto i corsi del greggio approfittando dei bassi prezzi dell'oil in attesa delle elezioni USA: secondo dati elaborati da Refinitiv questo mese la Repubblica popolare potrebbe registrare un record di 867 mila barili di petrolio di import dagli States dopo i 653 mila circa di agosto e i 693 mila circa di luglio. Non c'è però certezza sulla tenuta nel tempo di questo approccio, anzi si stima un calo della domanda con il recupero dei prezzi. L'acquisto di grossi volumi di petrolio USA avrebbe anche un valore geopolitico in quanto, oltre a sostenere l'economia interna, favorirebbe quel riequilibrio della bilancia commerciale che sarebbe di buon auspicio per un riavvicinamento di Beijing e Washington.

Ieri i dati dell'API *hanno registrato una crescita delle scorte di greggio USA nella settimana al 18 settembre di circa 691 mila barili contro attese per un calo di 4 milioni di barili. Oggi sono attesi i dati ufficiali dell'EIA *che sono stimati in crescita di un milione di barili.A Milano Eni guadagna lo 0,91%, Saipem un più modesto 0,2% e Tenaris il 2,23 per cento.

