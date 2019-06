Quotazioni del greggio in caduta libera in tarda mattinata.

Quotazioni del greggio in caduta libera in tarda mattinata. Il future sul Brent *cede sull'Ice il 2,72% a 60,64 dollari al barile. In forte calo anche il derivato sul *WTI che torna a quota 51,79 dollari (-2,85%).

Sicuramente pesa la crescita delle scorte di petrolio Usa stimata ieri dall'API a 4,85 milioni di barili la settimana scorsa. Oggi una conferma delle rilevazioni ufficiali dell'EIA potrebbe inviare un altro brutto segnale sulla domanda Usa (la scorsa settimana la variazione EIA aveva mostrato un balzo degli stock di greggio di 6,77 milioni di barili e oggi si attende una lieve flessione dell'ordine di mezzo milione di barili, ma l'"anticipazione" API non promette bene).

Inevitabile aggiungere che il prevedibile inasprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina pesa sui corsi del petrolio che nel mondo è per due terzi impiegato per i trasporti e per un quarto dall'industria.

Le prospettive di un possibile calo ulteriore dei prezzi del greggio sono state comunque alimentate ieri dal* report di breve termine della stessa EIA*, che ha tagliato le stime sui prezzi del Brent nel 2019 di 3 dollari a 67 dollari al barile e compresso a 59,29 dollari le previsioni sul WTI. L'agenzia prevede inoltre un ulteriore incremento di 1,4 milioni di barili al giorno della produzione statunitense, nonostante le attese di un rallentamento della crescita quest'anno.

