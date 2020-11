Prysmian +1,4% accelera al rialzo e tocca i massimi da febbraio 2018. Ieri il gruppo ha sottoscritto un accordo come "preferred bidder" del valore di oltre €200 milioni con RWE Renewables Sofia Offshore Wind Farm, il secondo sviluppatore di parchi eolici offshore al mondo, per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta tensione sottomarino e terrestre "chiavi in mano" per collegare il parco eolico offshore Sofia alla terraferma. La finalizzazione del contratto è soggetta alle negoziazioni finali e alla decisione finale da parte di RWE sull'investimento nel progetto stesso.

(SF - www.ftaonline.com)