Comunicato stampa: Prysmian e Siemens Gamesa Renewable Energy siglano un nuovo accordo mondiale.

Il gruppo fornirà sistemi in cavo per turbine eoliche nel 2020.

Milano, 21 ottobre 2019, Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata un contratto globale per la fornitura di sistemi in cavo per torri e navicelle di turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, leader mondiale dell'industria dell'energia eolica.

Questo accordo conferma la lunga e solida storia di collaborazione nell'industria eolica tra Siemens Gamesa e Prysmian Group, e rappresenta un passo importante verso nuove opportunità di crescita future.

La fornitura include prodotti e servizi offerti da Prysmian Group per l'industria dell'energia eolica che comprendono sistemi in cavo di bassa tensione per navicelle, cavi di bassa tensione per torri e sistemi in cavo di media tensione per torri, specificatamente progettati e ottimizzati per operare in condizioni di elevata torsione, resistenza meccanica e chimica nonché esposti a consistenti variazioni di temperatura.

Il contratto conferma anche l'approccio a 360 ° di Prysmian come partner nel settore delle energie rinnovabili, in grado di fornire dai cavi per torri e navicelle di turbine eoliche, ai cavi inter–array ed export, servizi di installazione, project management e sistemi e soluzioni di monitoraggio. Nel 2019 il Gruppo ha acquisito svariati progetti come Provence Grand Large, Vineyard Wind, DolWin 5 e Hollandse Kust Zuid III e IV.

Grazie alla disponibilità di centri di Ricerca e Sviluppo situati in tutto il mondo, Prysmian Group lavora in stretta collaborazione con i propri clienti per progettare e sviluppare prodotti di eccellenza che soddisfano i massimi livelli di qualità e di servizio.