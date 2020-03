Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa del valore oltre €150 milioni assegnata da Réseau de Transport d'Électricité (RTE) per la realizzazione di due sistemi in cavo sottomarini e terrestri per il collegamento del parco eolico offshore situato tra le isole di Yeu e Noirmoutier alla rete elettrica dell'entroterra francese. Il parco eolico offshore è in costruzione da parte dalla società Les Eoliennes en Mer d'Ile d'Yeu et Noirmoutier, che si è aggiudicata la produzione di circa 500 MW di energia dal governo francese. RTE, operatore del sistema di trasmissione elettrica francese designato dal governo francese, sarà responsabile della progettazione, costruzione, mantenimento e funzionamento di due sistemi in cavo (sottomarini e terrestri) da 225 kV che collegheranno il parco eolico offshore alla rete di trasmissione elettrica del paese. Il sistema in cavo sarà in grado di trasportare 500 MW di energia pulita e rinnovabile, attraverso un tracciato sottomarino di circa 27 km e terrestre di circa 30 km. Prysmian si occuperà della progettazione, fornitura, installazione e collaudo "chiavi in mano" a 360° di due cavi sottomarini estrusi tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) a 225 kV con armatura singola per collegare il parco eolico offshore alla spiaggia di La Barre-de-Monts. Il Gruppo sarà inoltre responsabile della fornitura e delle opere di giunzione di due circuiti di cavi terrestri estrusi da 225 kV ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) che collegheranno l'approdo a terra con la sottostazione di Soullans. I cavi sottomarini saranno prodotti nei centri di eccellenza di Prysmian a Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terrestri verranno realizzati a Gron (Francia). Le operazioni di installazione verranno realizzate dalla Cable Enterprise, una delle tre navi posacavi all'avanguardia del Gruppo. La consegna e il collaudo sono previsti entro il 2023, previo ottenimento della Notice to Proceed previsto entro marzo 2020 per gli studi preliminari ed entro giugno 2020 per il progetto nel suo complesso. "Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture di importanza così strategica," ha sottolineato Hakan Ozmen, EVP Projects Business Unit di Prysmian Group. "Questa commessa non solo consolida il nostro rapporto con RTE, ma conferma anche la leadership mondiale di Prysmian nello sviluppo di reti elettriche in grado di supportare la Energy Transition," ha concluso Ozmen. La nuova commessa va ad aggiungersi ad altri progetti strategici recentemente acquisiti da Prysmian per conto di RTE e altri clienti in Francia, come i parchi eolici offshore di Fécamp, Courseulles-sur-Mer e St. Nazaire e il parco eolico offshore galleggiante di Provence Grand Large (assegnato da EDF Renewables). Inoltre, il Gruppo è impegnato nella realizzazione delle interconnessioni "IFA2" tra Regno Unito e Francia, "Piemonte-Savoia" tra Italia e Francia e "INELFE" tra Spagna (Santa Llogaia) e Francia (Baixas).