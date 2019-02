Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha acquisito due contratti del valore complessivo di circa €50 milioni assegnati da Gtd Teleductos S.A., operatore di telecomunicazioni cileno, per realizzare un sistema in cavo sottomarino senza ripetitore e 'chiavi in mano' che collegherà Arica a Puerto Montt in Cile. I progetti sono stati acquisiti grazie a NSW, la divisione Telecom sottomarina del Gruppo, che è entrata a far parte di Prysmian Group a seguito dell'acquisizione di General Cable. "Questa commessa rappresenta un importante traguardo per Prysmian Group in quanto segna il primo progetto per un'interconnessione Telecom in cavo sottomarino ottenuto a seguito dell'acquisizione di General Cable, segnando quindi il ritorno di Prysmian Group in questo settore," ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Project BU di Prysmian Group. "Questo progetto è un'ulteriore prova dell'eccellente qualità dei nostri prodotti e conferma ulteriormente il ruolo di Prysmian come partner strategico per progetti in cavo sottomarino, sottolineando anche il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di rete innovative in tutto il mondo," ha concluso Ozmen. Il progetto prevede il design, la fornitura e l'installazione di oltre 3.550 km di cavi sottomarini in fibra ottica senza ripetitore. Prysmian si occuperà della fornitura di 11 segmenti in cavo con una lunghezza compresa tra i 135 km e oltre 400 km. I cavi saranno prodotti nello stabilimento produttivo all'avanguardia di Prysmian situato a Nordenham (Germania), entrato a far parte del Gruppo a seguito della recente fusione con General Cable. La consegna dei cavi è prevista entro dicembre 2019. Il progetto prevede un sistema a festone senza ripetitore che collegherà le reti di telecomunicazione dell'intero paese, oltre a collegare il Cile al Nord e Centro America. Il sistema in cavo è di rilevanza strategica in quanto potenzierà notevolmente le infrastrutture di telecomunicazione a banda larga a livello nazionale, collegando al contempo le aree cilene senza copertura a un'avanzata rete in fibra a banda larga e ad alta velocità. "Per noi è un onore collaborare per la terza volta con l'operatore cileno Grupo Gtd. Questo nuovo progetto è un'ulteriore conferma della fiducia che Grupo Gtd ripone in Prysmian per realizzare progetti in cavo sottomarino di qualità elevata. Grazie ai nostri prodotti all'avanguardia e al team altamente qualificato, siamo in grado di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo soluzioni chiavi in mano efficienti e convenienti," ha dichiarato Ashutosh Bhargava, Submarine Telecom BU Director di Prysmian Group.