Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata del 30 marzo 2020, ha approvato il progetto di bilancio e la relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entrambi assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione.

Impara ad investire in Borsa dal miglior formatore in circolazione. Clicca qui ed accedi al materiale gratuito di Fabio Brigida.

Il Consiglio di Amministrazione di *Radici Pietro Industries & Brands *– attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata del 30 marzo 2020, ha approvato il progetto di bilancio e la relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entrambi assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione.

La Società è stata ammessa alle negoziazioni su AIM Italia in data 24 luglio 2019 e, al fine di rappresentare al pubblico le informazioni finanziarie omogenee rispetto ai dati inclusi nel Documento di Ammissione funzionale all'ammissione della Società alle negoziazioni su AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente approvato gli schemi pro-forma (di seguito, "Dati Consolidati Pro-Forma") della Relazione economico patrimoniale finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2019.

Per una migliore comprensione dei risultati ottenuti dalla Società nell'esercizio 2019, si deve osservare quanto segue:

a) i dati consolidati pro forma 2019 sono stati predisposti per rappresentare la contribuzione economico patrimoniale consolidata del medesimo periodo di consolidamento rappresentato nei dati pro forma 2018 e per garantire quindi la comparabilità rispetto a questi ultimi;

b) i dati consolidati pro forma 2019 riflettono l'impatto contabile relativo all'avvio della dismissione del residuo 49% del capitale sociale di Roi Automotive Technology S.r.l. ("ROI"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 dicembre 2019 e comunicato al mercato in pari data, cui si rinvia.

Ivan Palazzi*, Amministratore Delegato di Radici Pietro, ha dichiarato: "L'evento di maggior rilievo che ha caratterizzato l'esercizio 2019 è stato la quotazione della Società su AIM Italia. In occasione dell'approvazione da parte del CDA del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 vogliamo ringraziare tutti i professionisti e gli azionisti che hanno creduto nella nostra Società permettendoci di raggiungere questo traguardo che riteniamo fondamentale per la finalizzazione della strategia di crescita. I positivi dati del bilancio consolidato 2019 hanno dimostrato la capacità dell'azienda di rispettare le linee guida strategiche comunicate in fase di IPO. L'emergenza sanitaria mondiale COVID-19 ci impone un ulteriore sforzo per poter trasformare le prevedibili difficoltà di mercato in opportunità da cogliere alla ripresa".

1. Dati Annuali Consolidati Pro forma al 31 dicembre 2019

I Dati sono stati redatti secondo i principi contabili italiani e non sono stati oggetto di revisione.

*1.1 Dati economici Consolidati Pro-forma

*Si precisa quanto segue i ricavi delle vendite pro forma realizzati dal Gruppo Radici Pietro nel corso del 2019, pari ad Euro 59,442 milioni, fanno registrare una riduzione netta pari all'1,4% come dettagliato di seguito.

Con riferimento alla suddivisione del fatturato pro forma per area geografica, si precisa quanto segue:

a) sono state confermate le performance all'interno del mercato Europeo (77% di incidenza), mentre il Gruppo Radici Pietro ha potuto recuperare la riduzione evidenziata nell'area geografica "Resto del mondo" grazie anche ad un importante incremento di fatturato verso gli Stati Uniti (+ 5% rispetto al 31 dicembre 2018).

b) l'incremento di vendite negli Stati Uniti è da ricondurre alla crescita del fatturato pro-forma di prodotti destinati al settore Marine e Automotive;

c) la riduzione riscontrata nel "Resto del mondo" è da attribuire principalmente alla riduzione di commesse spot di prodotti di Pavimentazione Tessile destinati al settore Residenziale & Contract.

Con riferimento alla suddivisione del fatturato pro forma per mercato di sbocco, si evidenzia quanto segue:

a) il Gruppo Radici Pietro consolida la crescita nella divisione Marine (+10% rispetto al 31 dicembre 2018), sia per quanto concerne le forniture per nuove costruzioni, sia per i refitting, trainata dal mercato di riferimento e da un miglior posizionamento competitivo della Società grazie alla continua ricerca di prodotti e servizi innovativi;

b) il fatturato ottenuto nel settore Sportivo rimane pressochè invariato rispetto al precedente periodo, mentre il settore della Pavimentazione Tessile risente dello slittamento per ritardi imputabili principalmente a fattori esterni che hanno procrastinato l'esecuzione e il completamento di alcune commesse;

c) il settore Automotive (+7,9% rispetto al 31 dicembre 2018) risulta essere in costante crescita, anche in relazione alle nuove commesse realizzate a favore della clientela sita negli Stati Uniti.

Gli altri ricavi e proventi pro forma, pari ad Euro 3,386 milioni, registrano un incremento pari a circa Euro 2 milioni riconducibile all'effetto del deconsolidamento della partecipazione in ROI. L'evento ha permesso il realizzo di plusvalori che erano stati precedentemente sospesi, in quanto realizzati tra le società del medesimo perimetro di consolidamento.

L'*Ebitda pro-forma 2019 *ammonta a complessivi Euro 6,779 milioni e fa registrare un incremento in valore assoluto di Euro 2,157 milioni (Euro 4,622 milioni nel 2018 Pro Forma) che, rispetto al pari periodo dell'esercizio precedente, corrisponde ad un incremento pari al 46,7 per cento. L'incidenza dell'Ebitda proforma rispetto al fatturato passa dal 7,7% per cento nel 2018 pro forma all'11,4 per cento del 2019 pro forma, registrando quindi un miglioramento del 48,7%.

L'*Ebit (risultato operativo) pro-forma *risulta pari ad Euro 3,984 milioni, in aumento del 114,3% rispetto a Euro 1,859 milioni conseguito nel 2018 Pro Forma. L'incidenza dell'Ebit rispetto al fatturato passa dal 3,1% nel 2018 Pro Forma al 6,7% nel 2019 Adjusted, registrando un aumento del 33,3%.

Il saldo della gestione finanziaria fa registrare un miglioramento netto di Euro 2,5 milioni pro forma rispetto al periodo precedente essendo passato da un risultato negativo per Euro 0,502 milioni nel 2018 pro forma a un risultato positivo pari a Euro 2,029 milioni nel 2019 pro forma.

Nello specifico, si evidenzia un aumento dei proventi finanziari riconducibili al deconsolidamento della partecipazione in ROI, controbilanciato solo in parte da un incremento degli oneri finanziari passivi netti registrati nel 2019 e connessi dalla valorizzazione al costo ammortizzato di posizioni dell'attivo circolante.

Il Risultato Netto pro-forma di pertinenza del Gruppo, pari ad Euro 5,588 milioni, risulta in significativo aumento rispetto al pari periodo dell'anno precedente, con un'incidenza del 9,4% sui ricavi rispetto allo 2,2% del pari periodo dell'esercizio precedente.

*1.2 Dati patrimoniali Pro-forma al 31 dicembre 2019

*Con riferimento alle principali voci patrimoniali pro-forma, si precisa quanto segue:

a) il c*apitale circolante netto pro forma *al 31 dicembre 2019 mostra un incremento (di Euro 3,136 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 pro forma causato principalmente dall'aumento dei crediti commerciali, riconducibile ad incrementi di fatturato verso clienti con termini di pagamento più elevati rispetto a quelli concordati nel precedente esercizio, nonché dal contestuale decremento dei debiti commerciali e dall'aumento delle rimanenze. Tali variazioni sono essenzialmente dovute al diverso sviluppo del business;

b) la posizione finanziaria netta pro-forma normalizzata al 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 18,773 milioni, in miglioramento per Euro 4,465 milioni rispetto al precedente esercizio ed è composta per (i) Euro 20,315 milioni da posizioni di debito verso le banche (Euro 21,671 milioni nel precedente esercizio), (ii) per Euro 1,570 milioni da debiti verso altri finanziatori (Euro 1,839 milioni nel precedente esercizio), nonché (iii) da disponibilità liquide e crediti finanziari correnti a saldo rispetto ai valori indicati. Si precisa che la Società ha un valore di assets produttivi che sono iscritti nelle immobilizzazioni materiali per un importo di Euro 32,803 milioni. Inoltre, il processo di quotazione avviato il 26 luglio del 2019 ha consentito la raccolta di fondi per circa Euro 6,2 milioni.

c) il *patrimonio netto pro-forma *risulta pari ad Euro 33,78 milioni, rispetto ad Euro 24,279 milioni del precedente esercizio ed è variato, oltre che per il risultato d'esercizio 2019, principalmente per (i) l'avvenuto aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 5,023 milioni riservato a MRFoC mediante conversione di un credito di pari importo e (ii) l'avvenuto aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 6,2 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM Italia.

*1.3 Investimenti

*Nel corso dell'esercizio 2019, il Gruppo Radici Pietro ha effettuato investimenti pari a Euro 4,109 milioni per immobilizzazioni immateriali e materiali.

Si segnala che gli investimenti di periodo sono principalmente riconducibili alla Società ed, in particolare, attengono a:

a) costi di quotazione della Società all'AIM Italia;

b) installazione e revamping nuova linea di finissaggio Seller per tappeti e moquette tessuta;

c) parziale rifacimento della copertura del capannone industriale situato in Cazzano S. Andrea (BG);

d) adeguamenti degli ambienti di lavoro in funzione della normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza;

e) sviluppo di un sistema di controllo ed interfaccia con tutti gli impianti di servizio denominato "Scada", per monitorare ed ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche.

La maggior parte di tali investimenti è già stata onorata nel corso del 2019 con risorse finanziarie generate internamente e utilizzando i proventi derivanti dalla quotazione.

*1.4. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

*Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, a partire dal mese di febbraio 2020 l'Italia è stata, insieme alla Cina, il paese maggiormente colpito dalla pandemia derivante dal virus COVID-19. In particolare, la provincia di Bergamo e ancor di più la realtà territoriale della Valle Seriana nella quale il Gruppo Radici Pietro ha il principale sito produttivo risulta essere una delle zone maggiormente colpite. Anche le altre società controllate dalla Capogruppo sono state progressivamente colpite dalla pandemia nel corso del mese di marzo.

Per fare fonte a detta emergenza gli amministratori di ciascuna società appartenente al Gruppo Radici Pietro hanno intrapreso un piano di misure atte a mitigare le predette incertezze e hanno elaborato le linee programmatiche di un piano aziendale per l'esercizio 2020, volto, appunto, a contenerne i rischi.

Tali azioni di contenimento dei costi e di differimento degli impegni finanziari sono riconducibili a:

1) misure di contenimento e riduzione dei costi:

a) la Società ha sospeso, a decorrere dal 23 marzo 2020 e almeno fino al 3 aprile 2020, le attività produttive all'interno del sito di Cazzano S. Andrea (BG) , accendendo all'istituto della Cassa Integrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020 per la maggior parte dei lavoratori dipendenti fino ad un massimo di nove settimane;

b) l'operatività delle società del Gruppo Radici Pietro è stata progressivamente ridotta, in ragione della progressiva estensione dell'emergenza sanitaria anche negli Stati in cui sono situate le società controllate. Si ricorda, in particolare, la sospensione dell'attività presso il sito produttivo di Radici Hungary a partire dal 23 marzo 2020 ed (almeno) fino al 3 aprile 2020;

c) tutte le società facenti parti del Gruppo Radici Pietro hanno sospeso il programma degli investimenti, ad eccezione di quelli di natura indifferibile o legati alla tutela della salute dei lavoratori;

d) riduzione dei costi fissi.

2) misure finanziarie:

a) Radici Pietro, in particolare, ha già ottenuto dalla maggior parte degli istituti di credito la sospensione del pagamento delle somme e/o la proroga dei termini delle scadenze connesse agli affidamenti aventi natura autoliquidante con scadenza fine marzo 2020;

b) nel frattempo, il Gruppo Radici Pietro provvederà a incassare i crediti in essere, così da fare fronte all'operatività, seppure ridotta.

*1.5. Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo

*Il Gruppo Radici Pietro ha realizzato nell'ultimo quinquennio una strategia di crescita sul proprio corebusiness; tale strategia e le attività poste in essere in coerenza alla stessa hanno posto le basi per una potenziale crescita ed espansione del Gruppo Radici Pietro in un settore caratterizzato da fenomeni di concentrazione nei principali mercati di riferimento.

Contrariamente ai competitors, alla data odierna il Gruppo Radici Pietro si presenta sul mercato come un unico interlocutore in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti; infatti facendo leva sulle sinergie produttive il Gruppo Radici Pietro ha sviluppato diverse tipologie di prodotto, mitigando il rischio relativo al singolo settore.

Grazie alle risorse finanziarie reperite a seguito dell'operazione di IPO il Gruppo Radici Pietro intende perseguire la propria strategia di crescita e le azioni che verranno poste in essere si manifesteranno in termini di risultati oltre l'esercizio in corso. Tuttavia, si deve rappresentare che l'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha fortemente colpito la provincia di Bergamo e ancor di più la realtà territoriale della Valle Seriana nella quale il Gruppo Radici Pietro ha il principale sito produttivo.

Anche le altre società controllate dalla Capogruppo sono state colpite dalla pandemia a partire dal mese di marzo. Le incertezze e il connesso grado di rischio sulla capacità del Gruppo Radici Pietro di continuare a costituire un complesso economico funzionante sono qualificabili e riconducibili alla possibilità di riduzione del patrimonio, sebbene la dotazione patrimoniale della Capogruppo sia di rilevante ammontare, e alla potenziale tensione finanziaria.

Tuttavia, allo stato, non è possibile procedere a una quantificazione degli effetti relativi a tali incertezze, soprattutto perché non sono prevedibili:

(i) la durata temporale della fase di emergenza;

(ii) le fasi di ripristino della normale operatività della Società;

(iii) le relative date.

Il consiglio di amministrazione della Società ha approvato, inoltre, in data 30 marzo 2020, il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e la nota integrativa.

I principali dati del progetto si possono così sintetizzare:

a) i ricavi delle vendite realizzate dalla Società nel corso del 2019 fanno registrare un andamento sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, essendo passati da Euro 51,3 milioni a 51,2 milioni in conseguenza di una leggera flessione riscontrata nel secondo semestre;

b) l'Ebitda 2019 ammonta a complessivi Euro 4,2 milioni e fa registrare un incremento di Euro 0,288 milioni rispetto all'anno precedente. Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è aumentata dal 7,6% all'8,1%, effetto in massima parte connesso ad un utilizzo più efficiente delle utenze energetiche e nella gestione del personale;

c) l'Ebit (risultato operativo) risulta pari ad Euro 1,702 milioni, in aumento del 14,6% rispetto ad Euro 1,485 milioni dell'esercizio precedente, con un valore di Ebit che passa dal 2,9% al 3,3% rispetto al fatturato di periodo;

d) il risultato netto risulta negativo per Euro 0,229 milioni, che è comunque frutto di un importante miglioramento della performance riconducibile alla gestione caratteristica dell'attività della Società;

g) la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 è migliorata, essendo passata dal valore negativo di Euro 33,044 milioni a fine 2018 ad un valore negativo di Euro 20,85 milioni. Al miglioramento della posizione finanziaria netta hanno significativamente contribuito l'apporto di liquidità rinveniente dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale offerto al mercato con la quotazione della Società sull'AIM Italia per Euro 6,191 milioni e la riduzione dell'indebitamento verso i soci per la rinuncia del diritto di rimborso del credito da parte dell'azionista di maggioranza MRFoC, posta a servizio della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale ad esso riservato per Euro 5,023 milioni. Non meno significativo risulta l'effetto della messa in vendita della residua partecipazione in ROI, che ha contribuito a diminuire la posizione finanziaria netta per Euro 3,175 milioni;

h) il patrimonio netto risulta pari ad Euro 36,925 milioni rispetto ad Euro 25,540 milioni dello scorso esercizio, e risente, oltre che del risultato dell'esercizio 2019, dell'aumento di capitale sottoscritto a versato da MRFoc per Euro 5,023 milioni, nonché dell'aumento di capitale derivante dall'emissione di azioni ordinarie offerte al mercato con l'ammissione della Società alla quotazione su AIM Italia per Euro 6,191 milioni.

Pertanto, sulla base dei dati sopra eposti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea, di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi Euro 229.142, nonché di azzerare la riserva per utili su cambi non realizzati, pari ad Euro 97.241, per attribuirla a copertura parziale della perdita degli esercizi precedenti.

Si rende noto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale. La nomina del nuovo organo di controllo avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista.

In ragione delle deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare per il 29 aprile 2020 l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte del consiglio di amministrazione sopra illustrate. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messo a disposizione sul sito (sezione Investor Relations) e della convocazione verrà data informativa al pubblico .

(GD - www.ftaonline.com)