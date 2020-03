Quale sarà il momento giusto per comprare? scoprilo nel Webinar Gratuito per Neofiti che si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30.

Il decreto Cura Italia approvato dal Governo due giorni fa e firmato nella notte dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, contiene alcune misure pensate per il mondo delle due e quattro ruote.

In primis stabilisce che la scadenza delle revisioni di auto e moto viene prorogata di tre mesi. consentendo così fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.

Un'altra importante novità riguarda il mondo delle assicurazioni, visto che fino al 31 luglio prossimo si avranno a disposizione 15 giorni più per pagare i premi della polizza Rc auto.

La legge già prevede la concessione di 15 giorni dopo la scadenza, ma in base a quanto stabilito dal decreto Cura Italia, questo limite temporale ora viene raddoppiato.

Cura Italia: Rcauto valida un mese dopo la scadenza. L'estensione rispetto ai 15 giorni valida fino al 31 luglio. #ANSAmotori https://t.co/Jsq3U1OZlY

— ANSA Motori (@ANSA_Motori) March 18, 2020





Nella norma approvata lunedì si legge infatti che il termine entro cui "l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni".

Una bella notizia accompagnata però da un rovescio della medaglia, visto che nel decreto viene esteso fino al 31 luglio 2020 anche il tempo concesso a periti e medici legali per la valutazione dei danni a cose o a persone.

In pratica le compagnie di assicurazione avranno due mesi in più di tempo per chiudere le pratiche di liquidazione e quindi potranno pagare in tempi più lunghi i sinistri.