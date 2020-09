Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Lo spoglio delle schede del *REFERENDUM *costituzionale confermativo indica 10 minuti alle nove, 61.622 sez. su 61.622, i SÌal taglio dei parlamentari con il 69,6% e 17.168.494 VOTI e i NO al 30,4% con 7.484.941 VOTI.L'affluenza sarebbe al 53,8%.

Per quanto riguarda le regionali, si segnalano in Toscana *(3.922 sez. su 3.937) Giani (Centrosinistra) al 48,6% contro Ceccardi (Centrodestra) al 40,5%.In *Puglia, 3.990 sez. su 4.026, Emiliano (Centrosinistra) sarebbe al 46,8% contro Fitto (Centrodestra) al 38,9%. Netti anche i vantaggi di Acquaroli (Centrodestra) nelle Marche, di De Luca (Centrosinistra) in Campania, di Zaia (Centrodestra) in Veneto, di Toti (Centrodestra) in Liguria.

