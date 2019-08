Secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Office for National Statistics (l'ente statistico di Londra), nel secondo trimestre 2019 il Pil del Regno Unito ha registrato una crescita dell'1,2% annuo, in rallentamento rispetto all'1,8% dei primi tre mesi (1,4% nel quarto trimestre 2018) e contro l'1,4% del consensus.

