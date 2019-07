Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) ha stimato allo 0,1% la flessione sequenziale del Pil del Regno Unito nel secondo trimestre 2019 dopo una crescita dello 0,3% nel primo trimestre.

Il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) ha stimato allo 0,1% la flessione sequenziale del Pil del Regno Unito nel secondo trimestre 2019 dopo una crescita dello 0,3% nel primo trimestre. Due trimestri di contrazione significherebbero che l'economia è in una recessione tecnica, ma le previsioni iniziali per il terzo trimestre del 2019 sono di una crescita dello 0,2%.

