Relatech, Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.), PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia da giugno 2019, annuncia di aver sottoscritto in data odierna l'accordo vincolante finalizzato all'acquisizione del 60% del capitale sociale di *Mediatech *S.r.l., società specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti.

RAZIONALI STRATEGICI

*La suddetta operazione di acquisizione assume una valenza particolarmente strategica per Relatech che, grazie alle competenze e alle tecnologie presenti in Mediatech, consoliderà il proprio posizionamento competitivo, anche tramite un'ulteriore diversificazione dei clienti e un allargamento dell'offerta delle proprie soluzioni. Prosegue così il percorso di crescita e sviluppo per linee esterne, per Relatech si tratta della sesta operazione di M&A negli ultimi 5 anni a conferma della vocazione e del track record oramai consolidato del management della Società.

Nel 2019 Mediatech, con sede a Milano e Brescia, ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 3,600 milioni con un Ebitda adjusted pari a circa Euro 0,60 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 0,10 milioni. Tale attività di M&A acquista rilevanza determinante anche in termini di partnership industriale con una società specializzata nelle tecnologie Cloud e Cyber Security che consentono a Relatech di arricchire e potenziare ulteriormente la propria piattaforma digitale Cloud-based RePlatform, che rappresenta il caposaldo essenziale su cui si sviluppa l'intero business model della Società.

L'obiettivo è quello di agire sinergicamente per sviluppare nuove soluzioni digitali che sappiano unire in modo innovativo le comprovate competenze di Relatech, quale interlocutore unico di riferimento per le Digital Enabler Technologies e la pluriennale esperienza di Mediatech nella realizzazione di infrastrutture e datacenter, nonché l'elevata specializzazione nel mondo del Cloud (private, hybrid, public, hyperconvergence).

In particolare, Mediatech, specializzata nella realizzazione di soluzioni e infrastrutture in cloud con un'elevata attenzione anche ai temi della cybersecurity e in qualità di partner qualificato di Big vendor internazionali, quali Nutanix, non solo si integra perfettamente nel business model di Relatech ma contribuisce ad ampliare strategicamente l'ecosistema di partnership tecnologiche della Società.

Relatech, infatti, oltre alle consolidate partnership con big vendor, quali IBM, Oracle e Microsoft, darà inizio a nuove sinergie con operatori di primario standing a livello internazionale tra cui, appunto, Nutanix, azienda leader nella costruzione di infrastrutture Cloud iper-convergenti atte a sviluppare servizi che aiutano i clienti a modernizzare i datacenter ed eseguire applicazioni su qualsiasi scala (on prem e nel cloud) ed implementare nuove funzionalità di automazione che semplificheranno le IT operation durante il periodo di crisi globale.

"Questa acquisizione – commenta Pasquale Lambardi, Amministratore Delegato del gruppo Relatech – rappresenta un rafforzamento strategico per il nostro core business, arricchendo la nostra capacità di progettare, implementare e gestire Architetture IT e Infrastrutture Cloud digitali innovative ed efficienti ma capaci al contempo di garantire solidità e sicurezza. Riteniamo che questo segmento di mercato sarà contraddistinto da tassi di crescita interessanti nei prossimi anni ed a tal proposito siamo in totale accordo con gli analisti di MarketsAndMarkets che stimano una crescita anno su anno delle soluzioni HCI (Hyper Converged Infrastructures) che partendo da circa 4 miliardi di dollari del 2018 si attesterà a 17 miliardi circa nel 2023 con un CAGR del 32,9%. Lavoreremo in sinergia, valorizzando al massimo il business e le soluzioni acquisite continuando ad investire nell'evoluzione delle soluzioni di Mediatech che rappresentano alcune delle verticalizzazioni della nostra piattaforma RePlatform, ed è per questo che consideriamo Mediatech, i suoi soci e suoi dipendenti come partner strategici del nostro Gruppo e a tal riguardo a nome di tutta Relatech diamo il benvenuto ai nuovi colleghi. Per Relatech questa acquisizione rappresenta il modus operandi che adopereremo anche per le prossime operazioni di M&A. Infatti, uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di quotarci in Borsa, è proprio quello di poter accelerare la nostra crescita tramite operazioni di acquisizione, sia attraverso l'utilizzo del nostro cash flow operativo sia mediante l'utilizzo e la valorizzazione delle nostre azioni. A tal proposito, abbiamo utilizzato in concambio le azioni proprie acquistate ad inizio anno senza pertanto diluire i nostri azionisti, nonostante già potessero beneficiare del valore creato con l'acquisizione stessa."

I soci Mediatech commentano l'operazione: "la nostra azienda è nota come partner affidabile per importanti gruppi industriali. Stiamo crescendo a ritmi importanti e riteniamo di poter crescere ancora più velocemente, per questo abbiamo ritenuto di unirci a un partner di pregio quotato quale è Relatech, in grado di portare ulteriore sviluppo, know-how, sinergie e risorse. Noi crediamo nel progetto industriale al punto da aver reinvestito una parte importante del prezzo in azioni Relatech: essere entrati nella grande famiglia di Relatech è fonte di grande soddisfazione ed orgoglio. Era fondamentale per noi trovare un partner che, al pari nostro, credesse innanzitutto nel valore delle persone e delle competenze che rappresentano. Nel nostro settore è infatti fondamentale essere in grado di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti e ciò risulta impossibile se mancano le conoscenze per costruire rapidamente le soluzioni attese dal mercato. Siamo impazienti di iniziare questa collaborazione che, siamo sicuri, porterà grande beneficio ad entrambe le compagini societarie."

STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

*L'operazione, conclusa per un corrispettivo pari a circa Euro 1,5 milioni (per il 60% della partecipazione), prevede il pagamento al closing di una componente cash di circa Euro 1 milione, salvo aggiustamento in relazione alla Posizione Finanziaria Netta effettiva alla data di trasferimento delle partecipazioni, ed una componente in kind attraverso la cessione di complessive n. 70.175 azioni Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di Euro 7,13 cadauna (ovvero con un premio del 23% rispetto all'ultimo prezzo dell'azione registrato al termine dell'ultimo giorno di borsa aperto antecedente la data di annuncio), oltre ad una componente in earn-out da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di performance (Ebitda medio) di Mediatech negli esercizi fino al 2022. I venditori (non parti correlate) assumono uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di 12 mesi dal closing dell'operazione. Si ricorda che nel corso del primo periodo di esercizio, terminato in data 22 maggio 2020, sono stati esercitati n. 2.941.414 Warrant e conseguentemente sottoscritte n. 1.470.707 Azioni ordinarie Relatech di nuova emissione; in conseguenza di quanto sopra indicato, risulteranno quindi in circolazione 10.805.607 azioni ordinarie.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

In aggiunta, Relatech ed i Venditori hanno sottoscritto un patto parasociale di durata quinquennale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Mediatech, nonché le disposizioni in materia di corporate governance e di trasferimento delle partecipazioni nella target ivi inclusa la concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento del residuo capitale sociale di Mediatech in un orizzonte temporale di medio periodo e rispettivamente a far data dal 1 luglio 2023 e dall'1 gennaio 2024, il tutto ad un corrispettivo da determinarsi in funzione di un multiplo dell'Ebitda di Mediatech al netto della relativa Posizione Finanziaria Netta al momento dell'esercizio dell'opzione.

La continuità gestionale in Mediatech viene garantita attraverso la nomina di un Amministratore Delegato designato dai Venditori. Il closing dell'operazione è previsto entro il prossimo 23 Giugno 2020. La Società procederà ad informare il Mercato.

IPERCONVERGENZA (agilità, efficienza e risparmi economici)

*Trattasi di un approccio che fornisce un ambiente virtualizzato completo e chiavi in mano, il tutto senza richiedere all'utente una conoscenza tecnica o un impegno a livello di configurazione. L'infrastruttura IT, infatti, viene incentrata su di un'architettura software in cui convergono risorse di calcolo, di memorizzazione, di networking e di virtualizzazione. Il tutto reso disponibile su un sistema hardware supportato, nel caso, da un provider. In pratica si tratta di un IT as a Service di nuova generazione.

Alla base dell'iperconvergenza c'è una nuova intelligenza del software. Grazie a questa chiave di sviluppo server, storage e software di virtualizzazione convergono in un unico oggetto, detto appliance, governato da un unico programma che funge da controller di gestione. Idealmente, il modello fa collassare un intero data center in un nodo che viene gestito attraverso un'interfaccia utente non solo più semplice e intuitiva, ma che può essere subappaltata a un provider e gestita in cloud. La flessibilità e la scalabilità dell'infrastruttura iperconvergente si basano su di uno o più nodi che si aggiungono, all'occorrenza, al sistema di base.

Thymos Business&Consulting S.R.L. ha assistito in qualità di advisor Relatech nell'operazione.

