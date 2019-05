Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2019. Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 283,5 milioni di Euro, in incremento del 18,7% rispetto al corrispondente dato 2018. Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2019 l'EBITDA consolidato è stato di 42,3 milioni di Euro rispetto ai 32,2 milioni di Euro registrati nel 2018, ed è pari al 14,9% del fatturato. L'EBITDA consolidato, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato di 36,5 milioni di euro. L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 33,6 milioni di Euro (28,7 milioni di Euro nel 2018) ed è pari al 11,8% del fatturato. L'EBIT, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato di 33,3 milioni di Euro. L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2019 è stato di 34,2 milioni di Euro (28,3 milioni di Euro nel 2018), pari al 12,1% del fatturato. Il valore, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato pari a 34,4 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2019 è positiva per 50,0 milioni di Euro (134,3 milioni di euro senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 risultava positiva per 66,6 milioni di Euro. "La missione del nostro Gruppo – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione continua. La chiusura in crescita del 2018 e il positivo avvio del 2019 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente Reply; l'obiettivo, è farne, sempre di più un punto di riferimento sulle nuove frontiere della tecnologia, quali, l'intelligenza artificiale, il mondo dei dati, l'internet degli oggetti e le nuove piattaforme cloud."