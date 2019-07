Il Ftse Mib ha fatto registrare mercoledi' il terzo maggiore rialzo giornaliero dell'anno dopo quello del 18 giugno (+2,46%) e quello del 4 gennaio (+3,37%). La motivazione del resto era ghiotta per la borsa: la Commissione Europea ha deciso che la procedura di infrazione per deficit eccessivo raccomandata lo scorso 5 giugno a carico dell'Italia non e' piu' necessaria grazie alle misure correttive apportate dal governo sul bilancio 2019 e agli impegni assunti per il 2020. A sostenere l'indice, come sempre accade quando emergono segnali di distensione nei rapporti tra Roma e Bruxelles, sono state le banche, che si sono avvantaggiate dal crollo dello spread con il Bund al di sotto dei 200 punti base (rendimento Btp 10 anni sotto l'1,7%, ai minimi da dicembre 2017). Non tutto il mondo pero' e' stato paese nelle ultime ore: l'exploit dell'Italia infatti e' stato un fenomeno isolato, gli altri principali indici, per quanto positivi, hanno fatto registrare performance decisamente piu' dimesse, sara' quindi opportuno tenere d'occhio l'andamento degli altri panieri per capire se i segnali di forza della nostra borsa sono destinati a rientrare o se invece hanno solo anticipato movimenti anologhi piu' generalizzati. Per adesso il Ftse Mib con il massimo intraday di area 21912 e' salito in vista del picco di aprile a 22053 punti, senza pero' metterlo realmente sotto pressione. Solo oltre questa soglia, e con conferma in chiusura di seduta, verrebbe inviato un segnale di forza rilevante: a 22050 circa si colloca infatti il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di maggio 2018. Il superamento di questo riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci aprirebbe la strada al test del gradino successivo, quello del 78,6% a 23150 punti, e renderebbe piu' credibile uno scenario di recupero completo del ribasso visto nell'ultimo anno, quindi di area 24500 circa. In assenza della rottura di 22050 invece meglio rimanere prudenti (soprattutto se come detto gli altri indici principali non spingeranno anche loro sull'acceleratore), quella resistenza e' veramente il punto cruciale del grafico in questo momento. Solo sotto 21500 verrebbe comunque messa in discussione la prospettiva di superamento di area 22050.