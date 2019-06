Mondo TV (+3,28%) rimbalza dopo aver avvicinato con i minimi di lunedì a 0,91 circa quelli di dicembre. La reazione dovrà spingersi oltre 1,25 per poter ambire a qualcosa di più di un semplice rimbalzo tecnico. In tal caso via libera verso 1,70, massimi di quest'anno. Il ritorno sotto quota 1 confermerebbe invece lo scenario fortemente negativo in direzione almeno di 0,8360 euro.

